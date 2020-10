Cuando llega octubre se inician las celebraciones del Señor de los Milagros y también las narraciones de gracias divinas y milagros que ocurrieron durante las procesiones por las calles que se tiñen de morado por el fervor de miles de personas.

Este año será diferente por la pandemia de la COVID-19. No se realizarán procesiones ni misas por disposición del Gobierno y del Arzobispado, pero los templos están abiertos para la oración, como ocurre en la parroquia Señor de los Milagros del distrito de Mariano Melgar.

Bendición para tener dos hijos

Pilar Ramos (59) es una mujer que se dedica a la artesanía y asegura ser bendecida por el Cristo de Pachacamilla en la pandemia de la COVID-19. Antes de ir y retornar de su trabajo se detiene en la parroquia ubicada en la Plaza Umachiri para rezarle con fervor al Cristo Morado y pedirle que el virus no ingrese a su hogar.

“Paso todos los días y me detengo para rezar y pedir que el coronavirus no llegue a mi familia. Hasta ahora no se han contagiado en mi casa”, contó mientras suspira y dirige su mirada al cielo.

Pilar señala que no es la primera vez que fue bendecida. Anteriormente fue aliviada de enfermedades y calmó sus dolencias. Incluso cuando los médicos le informaron que no podía embarazarse por un quiste en el ovario, ahora tiene dos hijas gracias a sus plegarias.

Una recuperación milagrosa

Víctor Ramos Guevara (20) a su corta edad asumió la responsabilidad de la secretaria de la hermandad, pero su fe se incrementó hace seis años cuando su madre Mary Luz cayó enferma del estómago y los médicos de EsSalud no daban con el verdadero problema.

Cuando sintió que la vida de su mamá se apagaba, Víctor pidió al Señor de los Milagros que le concediera la gracia de curar su enfermedad. Esa misma noche, un familiar soñó con la imagen sagrada que le dio señales para su pronta recuperación.

“Por ese tiempo estaba alejado de la parroquia, ya iban a intervenir quirúrgicamente a mi madre, pero se alivió de sus dolores cuando el Señor de los Milagros me concedió la gracia, y finalmente la llevamos a casa. Al día siguiente un familiar nos contó que había soñado el hecho”, relató.

20 años de devoción en agradecimiento a un milagro

Juan Mayhua fue testigo de un milagro hace 15 años cuando la imagen del Cristo Moreno de la parroquia ubicada en Mariano Melgar llegó al sector de Miguel Grau de Paucarpata.

“La imagen pasó dos veces por Miguel Grau y en uno de los recorridos la vecina Elizabeth Vargas fue bendecida con un hijo. Era una familia que se dedicaba a la zapatería, pero no podía concebir, pero ahora José Francisco tiene 14 años”, contó.

Mayhua lleva 20 años en la parroquia, a pesar de que vive en Miguel Grau. Está cautivado por el lienzo viviente de la imagen. “Vivo lejos, pero vengo a esta parroquia porque es un lienzo viviente que me llama a meditar y me cautiva”, agregó.

Joven sahumadora

Sofía Mayma (23) lleva cuatro años en el grupo de sahumadoras del Señor de los Milagros y también relató la experiencia divina que pasó su familia. Tenía 9 años cuando su madre pidió con mucha fe ser bendecida con otro hijo, a pesar de su avanzada edad.

“Mi madre fue invitada por la coordinadora para sumarse al grupo de sahumadoras, en aquella oportunidad le pidió al Señor de los Milagros tener otro hijo y al siguiente año mi hermanita Milagros nació el 29 de octubre”, recordó.

Desde entonces, el sueño de Sofía fue seguir los pasos de su madre y ahora forma parte de las sahumadoras e incluso es coordinadora.

66 años pasaron desde la primera procesión que congregó a más de 36 mil personas.

Creación. La parroquia del Señor de los Milagros es más antigua que la misma creación del distrito de Mariano Melgar, cuyo escudo lleva el color morado.

Pilar Ramos ora por la salud de su familia. “El 80% de las sahumadoras son jóvenes entre 15 y 23 años, Limpiamos y purificamos el paso del Señor de los Milagros”