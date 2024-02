La abierta declaratoria de “guerra” entre las organizaciones criminales “Los Gallegos” y “Los Orientales” en la ciudad de Arequipa, no tiene cuando acabar. Ayer, el barbero venezolano Geiberson Manuel Machuca Esteba (30) se convirtió en la tercera víctima de las ejecuciones de sus sicarios en lo que va del año y no dudan en grabarlas y menos temen en enfrentarse a balazos con la Policía para no ser capturados.

Minutos después de las 10 de la noche, Geiberson había salido de la barbería “Exclusivos Vip” ubicada en la segunda cuadra de la avenida Estados Unidos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y mientras colocaba los candados a la puerta corrediza del negocio, no se percató que la muerte lo acechaba de cerca.

ACRIBILLADO

Geiberson era uno de los objetivos del sicario que mientras se acercaba a la barbería comenzó a grabar un video en el que lanzó la amenaza de muerte para todos aquellos que no estén alineados con “Los Gallegos”. “Para que quede claro, todos esos malditos orientales se van a morir, todo maldito corredor que le esté copiando a los orientales se va a morir”, decía el criminal que desató una ráfaga de disparos y mientras el sonido de la muerte retumbaba en la calle, el extranjero caía sin vida a la vereda.

El sicario ingresó a la barbería pues también tenía planeado liquidar al compañero de trabajo de Geiberson quien se había encerrado en el baño. Al no poder cumplir su cometido, el hampón salió a la calle y volvió a disparar contra el barbero muerto.

ENFRENTAMIENTO

En total fueron 13 los disparos que hizo el sicario contra el venezolano antes de abordar la motocicleta que lo esperaba en la calle. Tan pronto como se dieron a la fuga, comenzó su persecución por parte de la Policía que había sido alertada de los disparos.

Los delincuentes huyeron por el complejo habitacional Vinatea Reynoso donde se enfrentaron a balazos contra los agentes del Escuadrón de Emergencia de la PNP que los perseguían. La persecución continuó por el Ovalo de Los Bomberos y prosiguió por la av. Andrés Avelino Cáceres, Vidaurrázaga y, finalmente, los sicarios se perdieron por la vía Las Convenciones, camino al campo ferial de Cerro July. El asesinato de Geiberson Machuca es el tercero ocurrido en enero, las anteriores víctimas de los sicarios fueron Meyker Bracho Arraona, asesinado en Miraflores, y Jordan Pérez Alvarado, muerto en Socabaya.

Desde la Policía se ha dicho en reiteradas oportunidades que las investigaciones para dar con los cabecillas de las mafias extranjeras es de largo aliento y aunque algunos integrantes de “Los Gallegos” han sido capturados y se encuentran en prisión a la espera de su juicio; parece no haber una solución inmediata para eliminar o por lo menos contrarrestar el accionar de estas organizaciones criminales que pretenden convertir a los crímenes por encargo en el pan de cada, causando zozobra en Arequipa.

