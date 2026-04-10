En la reunión de la provincia de Caylloma no hubo acuerdo para reducir la tarifa del pasaje interprovincial que, aumentó entre 5 y 10 soles, debido al incremento del precio del combustible.

La reunión entre las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Caylloma, la Subgerencia de Transportes y Circulación Vial, representantes del Frente de Defensa de la provincia, transportistas del servicio interprovincial, tanto de minivanes como de buses y población en general no hubo consenso, por lo que se realizarán mesas técnicas de trabajo.

Durante la reunión, los representantes de las empresas de transporte de minivanes, entre ellas Centella, Tuti Tours y Caminos del Inca, así como las empresas de transporte interprovincial de buses, Andalucía y Transsur, argumentaron su posición, señalando que el alza responde principalmente al incremento sostenido del precio del combustible.

Por su parte, los dirigentes del Frente de Defensa y varios ciudadanos expresaron su preocupación y desacuerdo con la medida, calificándola como excesiva y solicitaron que la tarifa se mantenga en S/ 20.00, porque no se encuentran en las posibilidades de pagar 25 y 30 soles.

En las mesas técnicas participarán la Gerencia Regional de Transportes, representantes del Frente de Defensa y del sector transportes, con la finalidad de analizar la problemática de manera integral y técnica, y promover una solución equilibrada y sostenible.