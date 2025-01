En medio de la crisis hospitalaria que se vive en la provincia de Camaná debido a la falta de equipos médicos y el reclamo del personal médico que se siente burlado por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), aún no existe certeza de los plazos ni el mecanismo legal para hacer uso de los equipos médicos que fueron adquiridos como parte de los proyectos, hoy paralizados, de los hospitales de Camaná y Maritza Campos.

La reunión entre la Comisión de Salud del Consejo Regional de Arequipa y la Geresa que debió servir para brindar información acerca del plan de trabajo en el sector, dejó un abanico de preguntas sin respuestas, pese a los compromisos realizados en el 2024 por los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de dar uso, en el más breve plazo, a aquellos equipos médicos que hoy se encuentran almacenados en los hospitales paralizados.

El gerente regional de Salud, Rafael Gallegos, expuso ante la comisión que, en una breve reunión con Marco Argandoña, vicecontralor de Control Sectorial y Territorial, al ser consultado del tema, no se les brindó una línea de tiempo para poder hacer uso de estos equipos médicos.

“El vicecontralor mencionó públicamente que se va a empezar haciendo la intervención en el hospital Maritza Campos a efectos de como van a poder desenvolver y poder decidir esta redistribución (de equipos). No me dijo línea de tiempo, no me dijo cuando, pero sí que será su primera intervención”, sostuvo el funcionario regional.

“Sinceramente esto me apena, porque es como si estuviéramos en nada, en nada desde el 2023, no tenemos una línea de tiempo, tenemos que esperar a que Contraloría sea quien ayude, acompañe en este proceso del inventario”, replicó la presidenta de la Comisión de Salud, Marleny Arminta.

En referencia a los equipos almacenados en el hospital Maritza Campos, Rafael Gallegos, señaló que el consorcio consultor a cargo del expediente de saldo de obra informó que en la primera semana de enero presentaría el inventario de aquellos que se encontrarían funcionales. En ese mismo escenario se encuentra el hospital de Camaná.

“Una vez culminados (los inventarios) nosotros estamos ahorita en plenas consultas con Contraloría para, ver una vez mapeado el equipo, cuál va a ser la disposición de ese equipo (…) comprenderán que aquí tenemos una jerarquía, una estructura, además tenemos una legislación, si yo apresuró hacer eso por ahí voy a entorpecer algunas situaciones”, refirió el funcionario regional.

En cuanto al mecanismo legal que permitiría el uso y destrabe de estos equipos, Rafael Gallegos solo atinó a señalar que están en búsqueda de este, “estamos buscando el mecanismo legal, eso es lo apropiado, no queremos entorpecer situaciones”, acotó.

ESPERA

Aunque el gerente regional de Salud admitió de las demoras en los expedientes de saldo de obra de Camaná y Maritza Campos, además de anunciar que los entregables estarían listos para la primera quincena de febrero, se pudo conocer que la aprobación del expediente técnico del Maritza Campos tomaría hasta junio, según palabras de los propios representantes del consorcio a cargo.

A esto se le suma que fichas IOARR no fueron ejecutados en el 2024 en las diferentes unidades ejecutoras del sector salud (hospitales y redes de salud), dejándose presupuesto que durante este año no se podrá utilizar debido a una reducción en el mismo, “no podemos hacer compras si no tenemos el respaldo financiero”, señaló Gallegos.