Sobre pago de aguas tratadas, el alcalde de Arequipa dijo: “Cerro Verde debe de pagar”

En una entrevista realizada en RPP, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, fue claro al indicar que la empresa minera “Cerro Verde debe pagar”, por el uso de las aguas tratadas de la Planta de Tratamiento La Enlozada.

Explicó que esta posición la mantiene desde cuando era presidente de la Junta de Accionistas de Sedapar cuando no había marco legal para cobrar por las aguas tratadas, pero luego salieron los decretos legislativos 1242 y 1280 que reglamentaban y normaban ello. “Nosotros hemos dicho que se debe establecer una estructura de costos y ponerle un costo al metro cúbico. Sedapar debe ver esto y me parece que esta en una junta del año 2013 donde se hizo una votación”, indicó.

También hay que recordar que en diciembre del 2018 la minera Cerro Verde debió transferir 13 de los 17 componentes de la planta, además de haber capacitado previamente al personal que lo iba operar, pero esto no se hizo.

Al respecto, en enero de este año la vicepresidenta de asuntos corporativos de la minera Cerro Verde, Julia Torreblanca, anunciaba en los medios de comunicación, “Hay trece componentes diferentes de los que tenía que hacerse cargo Sedapar a partir del 19 de diciembre de 2018. Nos han pedido que nos hagamos cargo de todos”. Además remarcó que la operación de la infraestructura demandará una inversión anual de 22 millones de dólares, costo que asumirá Cerro Verde.

EXPLICACIONES. Omar Candia, también se refirió al viaje que hizo a China los primeros días de abril, argumentando que no le comunicaron de manera oportuna la suspensión del evento denominadoForo del Alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La diferencia de horarios son 12 horas, mientras que acá es de día allá es de noche y eso implica tener problemas de comunicación”, indicó.

Pero no se olvidó del pedido que hizo el regidor Jorge Condori para que haga un informe. “Lo que hace el regidor es hacer un pedido, y no hay un pedido de esta naturaleza. La ley no te permite que pongas una rendición de un viaje, de lo contrario cuando todos los alcaldes de Arequipa han viajado nunca iban al concejo a decir he viajado e hice esto”, dijo.

LAS FRASES MAS RESALTANTES DE LA ENTREVISTA





Viaje a China

“Ojo, pero a mí no me avisaron seis días antes”

“Leamos la Ley Organica de Municipalidades y el Reglamento interno del Concejo Municipal. ¿Que es un pedido?

“No podemos hacer un circo de la política”

“Tenemos tres cartas de intención que yo le voy hacer llegar personalmente al regidor Condori”

“Creo que mi amplitud democrática, ... hacen que la agenda mediática de Arequipa sea la municipalidad provincial, como si no habrían otros gobierno locales”.

“Yo no he ido a hacer turismo, yo tengo mi agenda pre establecida”

Creación de la Zona Rosa

“Para nuestra gestión no es una prioridad y las veces que se habla de una Zona Rosa es una discusión visantina porque ningun distrito quiere comprarse el pleito”

“Entiendo que hay muchos demandantes de este servicio, es por eso la existencia de estos lugares”

“Lo que se tiene que hacer es que ordenamiento territorial vea un lugar donde podrían existir estos nigh club y pasar por una inversión de los interesados que son los empresarios”

Varios temas

“Nosotros no tenemos ninguna oficina de conflictos, creemos que no es necesario”

“Nosotros no vamos a titular en zonas de riesgo”

“Nosotros nos hemos comprometido en desmontar el Domo Verde”

“Nosotros tenemos un paquete de obras de inversión publica 2019 – 2022, sabemos cual es la línea de ruta, no estamos improvisando ni hemos venido a aprender”

“En cuatro meses no vas a resolver la historia de una ciudad”

“Este año debemos iniciar los intercambios viales de Keneddy y de la vía Metropolitana”