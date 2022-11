La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó por segunda vez la solicitud de licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas (UAP).

La universidad solicitó el licenciamiento el 19 de noviembre del 2021, por segunda vez, luego de la primera denegatoria por no cumplir las condiciones mínimas para brindar una calidad educativa.

En este nuevo proceso, Alas Peruanas intentó demostrar que contaba las condiciones mínimas para implementar en 2 años el funcionamiento de 12 programas de pregrado en sus sedes de Lima, Arequipa, Piura y Ucayali.

LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES BÁSICAS

A través de la resolución N°119-2022, el Consejo Directivo de la Sunedu, resolvió negar el licenciamiento institucional, porque no cumple con 14 de los 27 indicadores de las condiciones básicas que se exigen a las universidades, como no contar con el 25% de docentes a tiempo completo, pues al menos 90 catedráticos no tienen el perfil requerido por la propia casa de estudios.

Asimismo, no cumple con ninguno de los indicadores relacionados a la investigación, porque no cuenta con al menos el 5% de docentes con la categoría Renacyt.

En cuanto al financiamiento y la sostenibilidad de la universidad, las deudas por pagar se incrementaron en un 78% durante 2 años y 5 meses. Adicional a ello, la Sunedu detectó que la casa universitaria no reconoció todas las deudas a sus proveedores.

Sin embargo, esta negativa de licenciamiento no afectará a los 6 mil 500 estudiantes matriculados en el ciclo 2-2022 en sus 7 locales institucionales, por lo que podrán continuar con sus estudios. La Sunedu dio plazo hasta el 22 de marzo del 2025 para el cese de sus actividades académicas.