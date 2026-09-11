Temblor de magnitud 3.8 se registra esta mañana en Arequipa

Un sismo de magnitud 3.8 se registró esta mañana en la región Arequipa. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 7:18 horas, con epicentro a 9 kilómetros al oeste del distrito de Vítor.

El temblor tuvo una profundidad de apenas 15 kilómetros de la superfice, por lo que fue percibido por los pobladores. En Vítor alcanzó una intensidad de II-III, de acuerdo con el reporte del IGP.

Con este movimeinto telúrico, ya son 100 los sismos registrados con epicentro en la región Arequipa, según el recuento de movimientos reportados durante el año.

Solo en los primeros 11 días de setiembre se han registrado ocho temblores, con magnitudes que van de 3.4 a 4.0. La mayoría tuvo como epicentro zonas de las provincias de Camaná e Islay.