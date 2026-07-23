Un sismo de magnitud 4.5 remeció la noche de este miércoles 22 de julio a la región Arequipa. El movimiento telúrico se registró a las 21:38 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 33 kilómetros al norte de la provincia de Camaná, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el temblor ocurrió a una profundidad de 100 kilómetros. La intensidad alcanzó el nivel III en Camaná, por lo que fue percibido de manera moderada por la población.

El temblor no causó daños materiales, hasta el momento, sin embargo, las oficinas de Gestión de Riesgo deberán realizar los reportes. El movimiento fue sentido en diversos sectores de Arequipa, donde varios ciudadanos manifestaron haber percibido el remezón, especialmente en edificios de varios pisos.

Con este movimiento, Arequipa suma uno de los cinco sismos de mayor magnitud registrados de los 77 temblores en lo que va del 2026. El más fuerte ocurrió el 4 de julio, cuando un movimiento de magnitud 4.9 tuvo como epicentro el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná.

El segundo de mayor magnitud fue un sismo de 4.7 registrado el 12 de mayo en el distrito de Atico, provincia de Caravelí. A ello se suman otros dos movimientos importantes ocurridos el 15 de febrero en Yura, de magnitud 4.7, y el 17 de febrero en Ocoña (Camaná), de magnitud 4.5.

Cabe recordar que Arequipa se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del país por lo que exhortan a la población a mantener activa su mochila de emergencia, identificar las zonas seguras en viviendas y centros de trabajo y participar en los simulacros organizados por las autoridades.