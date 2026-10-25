Un sismo de magnitud 4.5 se registró este domingo 25 de octubre de 2026, a las 12:11 p. m., en la región Arequipa, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con la información difundida por la entidad científica a través de su cuenta oficial en X, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 12:11:51 horas y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al sureste de Caravelí, en la provincia del mismo nombre.
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IGP informa que sismo en Caravelí tuvo 78 kilómetros de profundidad
El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0751 precisa que el temblor se originó a una profundidad de 78 kilómetros, con coordenadas de latitud -16.04 y longitud -73.20.
Asimismo, el IGP informó que el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Caravelí, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, utilizada para describir cómo se percibe un sismo y sus posibles efectos en superficie.
Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas como consecuencia de este movimiento telúrico.
¿Qué hacer durante un sismo en Arequipa?
Ante un movimiento sísmico, las autoridades de gestión del riesgo de desastres recomiendan conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras previamente identificadas.
También es importante mantener despejadas las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y suministros básicos.
El Instituto Geofísico del Perú recuerda que los sismos no se pueden predecir y que la información oficial debe consultarse a través del Centro Sismológico Nacional.