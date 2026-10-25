Un sismo de magnitud 4.5 se registró este domingo 25 de octubre de 2026, a las 12:11 p. m., en la región Arequipa, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la información difundida por la entidad científica a través de su cuenta oficial en X, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 12:11:51 horas y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al sureste de Caravelí, en la provincia del mismo nombre.

IGP informa que sismo en Caravelí tuvo 78 kilómetros de profundidad

El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0751 precisa que el temblor se originó a una profundidad de 78 kilómetros, con coordenadas de latitud -16.04 y longitud -73.20.

Asimismo, el IGP informó que el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Caravelí, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, utilizada para describir cómo se percibe un sismo y sus posibles efectos en superficie.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas como consecuencia de este movimiento telúrico.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0751 Fecha y Hora Local: 25/10/2026,12:11:51 Magnitud: 4.5 Profundidad: 78 km Latitud: -16.04 Longitud: -73.20 Intensidad: II-III Caravelí Referencia: 35 km al SE de Caravelí, Caravelí - Arequipa https://t.co/eLOQy54l9F — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 25, 2026

¿Qué hacer durante un sismo en Arequipa?

Ante un movimiento sísmico, las autoridades de gestión del riesgo de desastres recomiendan conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras previamente identificadas.

También es importante mantener despejadas las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y suministros básicos.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que los sismos no se pueden predecir y que la información oficial debe consultarse a través del Centro Sismológico Nacional.