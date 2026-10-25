Un sismo de magnitud 4,6 se registró la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026 en la región Arequipa, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:11:48 a.m., con epicentro ubicado a 60 kilómetros al sur de Lomas, en la provincia de Caravelí. El evento alcanzó una profundidad de 24 kilómetros, de acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0750.

IGP reportó intensidad de III-IV en Lomas

El organismo científico precisó que el sismo alcanzó una intensidad de entre III y IV en Lomas, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada.

Este nivel corresponde a un movimiento que puede ser percibido por la población y provocar vibraciones en objetos, puertas o ventanas, aunque no implica necesariamente daños en las edificaciones.

El reporte oficial situó el epicentro en las coordenadas de latitud -16,11 y longitud -74,83, frente a la costa de Arequipa.

Hasta la información revisada, no se contaba con un balance oficial confirmado de daños materiales o personas afectadas por este movimiento.

¿Por qué se registran sismos en Arequipa?

El sur del Perú forma parte de una región de elevada actividad sísmica debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

Este movimiento tectónico genera acumulación de esfuerzos que pueden liberarse mediante sismos de distinta magnitud.

Por ello, el IGP mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional e informa a la ciudadanía sobre los movimientos registrados.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0750 Fecha y Hora Local: 25/10/2026,02:11:48 Magnitud: 4.6 Profundidad: 24 km Latitud: -16.11 Longitud: -74.83 Intensidad: III-IV Lomas Referencia: 60 km al S de Lomas, Caravelí - Arequipa https://t.co/MWPvkM2Ed2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 25, 2026

Recomendaciones ante un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que las familias identifiquen previamente las zonas seguras de sus viviendas, establezcan rutas de evacuación y preparen una mochila de emergencia.

Durante un temblor, se debe mantener la calma, alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en una zona segura.

Después del movimiento, es importante revisar posibles daños en la vivienda y seguir únicamente la información difundida por los organismos oficiales.

La ciudadanía puede consultar los reportes actualizados a través de las plataformas del IGP y los canales oficiales de Indeci.