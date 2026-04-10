Dos importantes proyectos mineros en Arequipa, Tía María y Zafranal, quedaron paralizados, una situación que ya impacta en las inversiones y en la planificación de infraestructura portuaria.

Por un lado, el Ministerio de Energía y Minas declaró la nulidad de la autorización para la fase de explotación del proyecto Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay. El permiso había sido otorgado el 13 de octubre de 2025 mediante la Resolución Directoral N.º 0692-2025-MINEM/DGM a favor de la empresa Southern Perú Copper Corporation.

Sin embargo, el 19 de marzo de 2026, el Consejo de Minería anuló dicha autorización a través de la Resolución N.º 236-2026-MINEM/CM. La decisión responde a un recurso de revisión presentado por la Municipalidad Provincial de Islay el 3 de noviembre de 2025.

En su resolución, el Consejo de Minería dispuso que el expediente regrese a la Dirección General de Minería para una nueva evaluación. En particular, se deberá verificar si la empresa cumplió con absolver completamente observaciones clave, como el diseño detallado de botaderos (observación 5.1) y el cronograma de ejecución de actividades (observación 9).

Resolución de nulidad del permiso de autorización para actividades de explotación del proyecto minero Tía María

PROYECTO MINERO ZAFRANAL

En paralelo, el proyecto Zafranal, que contempla una inversión de 1.900 millones de dólares y se ubica entre las provincias de Caylloma y Castilla, también fue postergado. La empresa canadiense Teck anunció la paralización de las obras tempranas para iniciar un proceso de reorganización, en el contexto de su fusión con Anglo American.

Esta decisión ya causó impactos concretos, como la reducción de personal en contratos directos y la suspensión de acuerdos con algunos proveedores, pese a que la construcción estaba prevista para iniciar en 2026.

El proyecto ingresará a una fase de resguardo de activos mientras se evalúan oportunidades para optimizar el negocio y definir futuras decisiones de inversión. No obstante, se continuará con la tramitación de permisos pendientes para las siguientes etapas. En paralelo, la compañía priorizaría la expansión de su operación en Quebrada Blanca, en Chile.

IMPACTO EN EL TERMINAL PORTUARIO TISUR

La paralización de ambos proyectos, considerados estratégicos para la región, también generó preocupación en el sector portuario. Terminal Internacional del Sur (Tisur) advirtió en Infobae que esta situación podría obligar a replantear sus inversiones en el puerto de Matarani.

La empresa tenía previsto destinar alrededor de 50 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura, incluyendo almacenes de concentrado de cobre, como parte de su preparación para atender la futura producción minera. Sin embargo, esta situación obligaría a postergar dichos planes.

Asimismo, Tisur proyectaba iniciar operaciones vinculadas al proyecto Zafranal hacia finales de 2027 o inicios de 2028, horizonte que ahora queda en incertidumbre.