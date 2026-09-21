Trabajadora de parques y jardines y un motociclista resultan heridos por choque en Arequipa

Isabel Flores, trabajadora de parques y jardines de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, terminó herida esta mañana luego de ser impactada por una motocicleta mientras realizaba labores de mantenimiento de un área verde, en la primera cuadra de la avenida Cementerio, cerca del ingreso al cementerio La Apacheta.

El accidente se produjo luego del choque entre la motocicleta y un automóvil. Según relató el conductor de la moto, el auto habría cambiado de carril y terminó impactándolo. Debido al choque, él y su acompañante cayeron a la pista, mientras que la motocicleta continuó deslizándose varios metros hasta alcanzar a la trabajadora municipal.

Flores se encontraba realizando sus labores cuando fue sorprendida por el vehículo. Tras el impacto, manifestó que presentaba lesiones en una de sus piernas y necesitaba atención médica.

Personal de Serenazgo y agentes de la Policía acudieron al lugar. La trabajadora y el motociclista fueron trasladados al hospital para ser atendidos.

Las circunstancias del choque son materia de investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.