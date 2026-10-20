Clausuran cantera de extracción de material en las Lomas de Lluta en Islay

La Municipalidad Provincial de Islay y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) paralizaron y clausuraron hoy las operaciones de extracción de arcilla de la empresa Elena de Troya en las Lomas de Lluta, en el distrito de Mollendo. La empresa extraía material de construcción fuera de las 100 hectáreas autorizadas y dentro de una zona protegida desde 2018.

Juan Zúñiga, funcionario de la comuna provincial, informó que la empresa no contaba con autorización para realizar trabajos en el área intervenida. Por ello, las autoridades dispusieron el cierre de la cantera y le dieron un plazo de dos días para retirar sus equipos y vehículos del lugar.

Para impedir que continúe la extracción, la municipalidad también colocó bloques de concreto en la vía de acceso a la cantera.

La intervención se produjo después de una primera inspección realizada la semana pasada, cuando los funcionarios municipales confirmaron que se extraía material sin contar con la licencia correspondiente. Sin embargo, en esa oportunidad no se concretó la clausura ni una intervención mayor debido a la falta de participación de la Fiscalía, según explicó Zúñiga.

La multa que podría afrontar la empresa oscila entre 10 y 3.000 unidades impositivas tributarias (UIT), de acuerdo con lo señalado por el funcionario. Con una UIT de S/ 5.500, ese rango equivaldría a multas de entre S/ 55.000 y S/ 16,5 millones. El monto definitivo dependerá de la infracción determinada por las autoridades competentes.

Además de la sanción, la empresa deberá asumir acciones para reparar o recuperar las hectáreas afectadas por la remoción del terreno. La intervención detuvo la alteración de esta zona natural protegida, donde la extracción de arcilla se realizó por varios meses.