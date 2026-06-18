Los trabajadores contratados bajo el régimen CAS del Ministerio Público iniciaron hoy una huelga nacional de 48 horas para exigir mejoras laborales y mayor presupuesto para la institución. En Arequipa, la medida de protesta no ha paralizado las atenciones ni las audiencias programadas, aunque sí ha generado la reprogramación de algunos servicios en Medicina Legal.

Entre las principales afectaciones se encuentra la suspensión de los exámenes psicológicos previstos para hoy jueves y mañana viernes, los cuales serán reprogramados una vez concluida la jornada de protesta.

Los manifestantes demandan el pase de los trabajadores CAS al régimen laboral de la Ley 728, el otorgamiento de gratificaciones y un incremento del presupuesto destinado al Ministerio Público.

Mirian Ayala, trabajadora de Medicina Legal en Arequipa, informó que aproximadamente el 50% del personal de las áreas de Psicología y Administración se sumó a la huelga. El resto de trabajadores continúa laborando para garantizar la atención de servicios esenciales.

Pese a la medida de fuerza, los trabajadores aseguraron que las audiencias y demás atenciones en las diferentes dependencias del Ministerio Público continúan realizándose sin mayores inconvenientes, mientras los trabajadores esperan una respuesta a sus demandas por parte del Gobierno central y las autoridades competentes.

Según indicaron, las restricciones económicas registradas en los últimos años a la Fiscalía afectaron el funcionamiento adecuado de la institución y las condiciones laborales de los servidores.