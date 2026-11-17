Aproximadamente 800 trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) acatan el paro nacional de 48 horas convocado por la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), en rechazo a disposiciones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pretende incorporar en la Ley de Presupuesto 2027 y que, según denuncian, afectarían las negociaciones colectivas del sector público.

Henry Porras, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la UNSA (SUTUNSA), señaló que los artículos cuestionados permitirían al MEF revisar y aprobar obligatoriamente los acuerdos alcanzados entre sindicatos y entidades públicas. Advirtió que esta medida limitaría la negociación colectiva descentralizada, incluso cuando los acuerdos se financien con recursos directamente recaudados por las instituciones.

El dirigente precisó que la UNSA cuenta con aproximadamente 1,550 trabajadores, de los cuales 1,350 están afiliados al sindicato. De este grupo, entre 800 y 900 participan en la paralización, mientras que el personal de servicios esenciales, como comedor y vigilancia, continúa laborando. Estimó que alrededor del 30% del personal de la universidad mantiene sus actividades durante la protesta.

La medida de fuerza también reúne en Arequipa a trabajadores municipales y civiles de las Fuerzas Armadas. Para mañana se prevé la participación de trabajadores del sector Salud. Porras indicó que la paralización continuará mañana bajo la misma modalidad pacífica.