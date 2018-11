​Tráfico de bebés: “En la intervención me enteré que Luciana no era mi hija (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El general en retiro, Óscar Raúl Becerra, luego de ser liberado el viernes pasado por el caso de tráfico de bebés, reiteró que fue víctima de la denuncia de la Fiscalía y el engaño de su pareja Cinthia Tello.

Aseguró que el día de la intervención de la Policía, recién se enteró que la menor Luciana no era su hija.

En su domicilio, con su madre a lado, manifestó que en los últimos meses no tenía una buena relación con su pareja, por lo que dormían en habitaciones diferentes. Además, que no notó la pérdida de su hijo, tal como se indicó en las audiencias, porque en el primer embarazo no tuvo una barriga voluminosa.

Sin embargo, según Becerra, con la llegada de la niña, pensó que existía una esperanza de retomar la relación, aunque la Fiscalía considera que el efectivo retirado, sí conocía de que la menor había sido comprado.

Cabe indicar que su pareja Cinthia Tello, sindicada como la encargada de la organización Los desalmados del tráfico humano, tiene 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de trata de personas.

Mientras que Becerra tiene comparecencia restringida, es decir no podrá salir del país y casa mes deberá acudir a la Corte Superior de Justicia de Arequipa a firmar su asistencia.