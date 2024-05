El consejero regional César Huamantuma descartó que esta semana se pueda aprobar la transferencia del Proyecto Especial Majes Siguas II, tal y como lo mencionaran el premier Gustavo Adrianzén y el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), quienes esperaban que en las próximas horas se convoque a sesión extraordinaria. “Eso está descartado, nos hubiera gustado explicarle eso al ministro y al premier”, sostuvo el legislador que preside la Comisión de Infraestructura, quien adelantó que se tomarán los 45 días hábiles que por ley les corresponde para emitir un dictamen sobre la transferencia del proyecto, por lo que recién en junio este tema sería debatido en el pleno.

“Están totalmente desinformados y es lamentable y penoso que no hayan invitado al Consejo Regional para que les informe en qué situación está, han venido para ver Majes Siguas II y no han convocado al Consejo Regional”, acotó, además de responsabilizar al Ejecutivo regional por no aclarar el proceso de aprobación por parte del Consejo Regional (CRA).

Huamantuma cuestionó el sobrevuelo que las autoridades nacionales, acompañados del gobernador regional, hicieran sobre la provincia de Islay y de Caylloma, “en vez de sobrevolar debieron reunirse con la población cayllomina (…) lo único que están haciendo es generar un posible conflicto en la región Arequipa”, manifestó.

De otro lado, el consejero cuestionó que el Midagri pueda realizar la represa de la cuenca intermedia para la II Etapa del proyecto, recordando que hasta el momento la represa de Iruro no logra ser concluida y en el caso de la represa de Yanapuquio lleva 6 años con la elaboración del expediente técnico.

El legislador regional lamentó que el premier y los ministros hayan perdido una oportunidad para conversar con los directamente responsables de aprobar la transferencia.

Solicitarán la presencia del premier y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego en el Consejo Regional antes de emitir un dictamen.