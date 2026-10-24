El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, informó que el tránsito vehicular fue restablecido a las 11:30 de la noche de este viernes 23 de octubre en el sector La Planchada, ubicado en el kilómetro 770 de la carretera Panamericana Sur, en la región Arequipa.

La reapertura de la vía se produjo tras terminar los trabajos de retiro de rocas que habían bloqueado la circulación por varias horas en este tramo de la carretera.

Según el jefe zonal - unidad zonal Arequipa de Provías Nacional, Ricardo Benavente, la maquinaria pesada realizó la eliminación del material, permitiendo habilitar nuevamente el paso vehicular.

El derrumbe de rocas se reportó al promediar las 8 de la noche de ayer, sin registrarse daños a las personas y vehículos. Asimismo, el funcionario precisó que el cargador frontal se desplazó desde el campamento de Ocoña (Camaná). “Tuvimos un cargador frontal y la cuadrilla completa: un capataz, cinco personas y dos vigías”, dijo.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y respetar la señalización.