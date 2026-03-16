Transportistas del Sistema Integrado de Transportes de Arequipa (SIT) protestaron esta mañana para exigir al alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, que permita el incremento del pasaje de transporte urbano de S/ 1.00 a S/ 1.50, argumentando el alza en el precio del combustible.

La presidenta del Frente de Defensa de los Transportistas del SIT, Patricia Velázquez, explicó que el pedido de actualización de la tarifa fue presentado formalmente en noviembre de 2025 mediante un expediente, es decir, antes del reciente incremento del combustible.

Según indicó, los transportistas ya no pueden “subvencionar” los costos de operación, especialmente los relacionados con repuestos y mantenimiento vehicular, manteniendo el pasaje en S/ 1.00.

Velázquez señaló que desde la Municipalidad Provincial de Arequipa se les informó que el expediente requiere hasta un año de evaluación para responder si es viable o no el aumento de la tarifa del pasaje. Sin embargo, el contrato del SIT entre la Municipalidad y las 10 concesionarias establece que, durante la fase preoperativa, la tarifa del transporte urbano es de S/ 1.00 y no puede modificarse de manera unilateral.

Sin embargo, pasaron más de 7 años desde el contrato y aún no se pasó a la fase operativa del SIT, por incumplimiento de la municipalidad en infraestructura vial y las concesionarias en la renovación de sus unidades. El alcalde Rivera se comprometió al inicio de su gestión a pasar a la fase operativa en el 2024, luego 2025 y a la fecha no hay fecha exacta.

La dirigente explicó que el precio del combustible pasó de S/ 13.50 a S/ 20.00 por galón. En promedio, cada unidad consume entre 13 y 15 galones diarios, lo que representa, según la transportista, un perjuicio económico de S/ 100 por día para cada conductor.

ADVIERTEN CON PARALIZAR EL SERVICIO

Ante esta situación, los manifestantes amenazaron que, de no obtener una respuesta por parte de la municipalidad, paralizarán el servicio de transporte urbano como medida de protesta.

Asimismo, Velázquez indicó que, además del aumento del combustible, los transportistas afrontar problemas como la congestión vehicular, que incrementa los costos de operación. Por ello, reiteró que solicitan que la tarifa general se eleve a S/ 1.50, mientras que el pasaje escolar se mantenga en S/ 0.50.

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