Stalin C. C., el niño de 10 años que sobrevivió al violento ataque contra su familia en Majes, Caylloma, fue trasladado a Lima para continuar con la atención médica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

El menor partió la noche del último miércoles, luego de permanecer internado en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. El traslado fue gestionado por la Oficina de Referencias y Contrarreferencias del hospital, junto al área de Servicio Social y en coordinación con el Sistema Integral de Salud (SIS).

La referencia médica se realizó después de que nuevos estudios confirmaran que el menor presenta inestabilidad de la columna vertebral y fracturas en otras vértebras cervicales, lesiones que requieren evaluación y tratamiento en un establecimiento de mayor especialización.

Stalin viajó acompañado de su madre, Roberta, quien también sobrevivió al ataque. Ella continuará sus atenciones médicas en el Hospital Arzobispo Loayza, en Lima.

Madre e hijo fueron dos de los sobrevivientes de la agresión que estremeció a la provincia de Caylloma. Ambos llegaron inicialmente al Hospital Regional Honorio Delgado, donde recibieron atención de emergencia y permanecieron bajo evaluación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El caso causó conmoción en Arequipa por la brutalidad del ataque ejecutado por los hermanos Fray (22) y Tony Ccoyuri Chumbisuca quienes irrumpieron violentamente la madrugada del 2 de junio en la vivienda de la familia donde los agresores utilizaron un machete para masacrar a la familia mientras dormían.

Gerardo Calsín Cari falleció en el lugar mientras que su esposa Roberta Calsín y tres de sus hijos menores de edad resultaron con graves cortes en el cuerpo y el rostro. La masacre fue porque los hermanos querían evitar ser denunciados por presunta violación a las hijas menores de edad de la pareja.