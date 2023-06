La tarde del 23 de junio del 2001, mientras muchos se encontraban descansando en sus casas y otros caminaban por las calles, disfrutaban en restaurantes o sentados en las graderías de un estadio, la tierra sacudió a los arequipeños durante 90 segundos que parecieron eternos. Muchos creyeron que el fin del mundo había llegado a las 15:33 horas con el terremoto que tuvo una magnitud de 8.4 y que ha sido considerado el sismo más grande de las últimas cinco décadas.

Según el Centro Nacional de Datos del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del movimiento telúrico fue a 82 kilómetros de Ocoña en la provincia de Camaná, afectando a las localidades ubicadas entre Ocoña y Mollendo en Islay. El remezón también alcanzó a sentirse y causar grandes daños en Ayacucho, Moquegua y Tacna. El movimiento tuvo efectos devastadores. Unas 320 mil personas fueron afectadas en el sur, 17 mil 500 viviendas se destruyeron y 35 mil 550 quedaron dañadas.

TSUNAMI. El informe del Instituto Geofísico también señala que 74 personas perdieron la vida y otras 64 desaparecieron, principalmente por el tsunami de grado 9 que ocurrió después del terremoto, afectando 23 kilómetros de la franja costera entre Islay y Camaná.

Jack Paez Uyen, miembro de la compañía de bomberos de Camaná, recordó a través de una entrevista en RPP que aquella tarde eran seis voluntarios los que estuvieron de servicio y después de ocurrido el terremoto, los pobladores del balneario de la Deza fueron los primeros en advertir la desgracia que los golpearía. Todos comenzaron a escapar hacia la ciudad a pie, en motos, bicicletas y hasta en caballos por el retiro del agua que se transformó en gigantescas olas que los azotó Camaná.

Las olas de mar sorprendieron a los pobladores de La Punta. (FOTO: Difusión)

“Nos fuimos hasta el balneario de La Punta donde el agua llegaba hasta la carretera Panamericana Sur, ahí rescatamos a varias personas del agua. En una vivienda cercana al grifo de La Punta sacamos a una familia entera de nueve personas, entre ella a un bebé”, comentó el rescatista que junto a sus compañeros y policías trabajaron horas y días enteros para rescatar a los heridos y recuperar cuerpos de entre los escombros por la destrucción que causaron las olas que alcanzaron los 7 metros de alto. El fenómeno fue el responsable de más del 90% de las desapariciones y el 30% de los fallecimientos.

RUINAS. En la ciudad de Arequipa viviendas, monumentos y templos se desplomaron y varios edificios públicos y privados sufrieron daños en su infraestructura. La desolación quedó inmortalizada por el fotógrafo Fernando Choquecota Condori. Su lente dedicado a retratar a parejas, familias y turistas que visitan o pasan por la plaza de armas, enfocó hacia la Basílica Catedral y captó el momento en que una de las torres cae al interior de la iglesia y la otra, la del reloj, quedaba milagrosamente sostenida por unos cuantos sillares. “Un amigo me dijo que tome la foto porque yo aún no reaccionaba. Empecé a hacerlo y de pronto algunos peatones se arrodillaron y comenzaron a rezar”, narró Choquecota Condori a Correo, en una anterior entrevista.

GOL ESTREMECEDOR. Aquella tarde, cientos de arequipeños acudieron al estadio de la Universidad Nacional de San Agustín para observar el encuentro entre Sportivo Huracán vs Atlético Universitario por la Copa Perú, era un partido decisivo para saber cuál de los dos pasaba a la siguiente ronda. El delantero Marcos Sánchez, sacó un potente disparo con el venció al portero Luis Zanabria marcando el 1 – 0 para el conjunto ‘verdolaga’. A los pocos segundos de aquel remate, la locura se desató en la gradería del estadio no solo por el gol anotado sino porque el terremoto hizo que los hinchas comenzaran a correr de un lado a otro para luego lanzarse al terreno de juego en busca de seguridad.

“Volteo a ver a la tribuna preferencial y la gente corría. Parecía que por el gol hubo intercambio de palabras entre los hinchas y veo a mi papá abrazando a mi madre, a mi esposa y mi bebé. No entendía lo que pasaba, levanto la vista y miro el techo del estadio que se movía como cartón. En ese momento mis pies me indican que nos estábamos balanceando, no tenía idea de que era un terremoto”, dijo el ex futbolista en una entrevista concedida a RPP. El árbitro de aquel encuentro fue el actual alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

Durante las siguientes 24 horas, se produjeron 123 réplicas que mantuvieron en vilo a los arequipeños y al mes siguiente ocurrieron otros mil 200 sismos más. La tierra ha seguido temblando hasta el día de hoy para recordarnos que en cualquier momento puede volver a desatarse un sismo de similar o mayor magnitud por lo que debemos estar preparados.

