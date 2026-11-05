Un herido y un varón fue asesinado esta tarde en la avenida Prolongación Los Incas, en el Cercado de la ciudad, luego de que fueron perseguidos a balazos por tres pistoleros que también iban a bordo de dos motocicletas.

El asesinato ocurrió minutos antes de las 3:00 de la tarde frente a la sede de la Universidad Continental. Según testigos del hecho, la víctima y el herido identificado como William Asevedo Hernández, de nacionalidad colombiana, eran perseguidos por los pistoleros mientras se desplazaba con dirección a la avenida Dolores.

Tras varios disparos, la víctima se estrelló contra la berma central y uno de los hampones que lo perseguía terminó chocando contra su unidad, resultando herido. Antes de que los delincuentes se marcharan del lugar, uno de los hampones, quien sería mujer, realizó al menos dos tiros para rematar a su objetivo.

Al no poder levantar la moto de placa 9504-FC el pistolero montó en la motocicleta de sus compinches y los tres fugaron con dirección a la parte baja de la avenida Los Incas. Hasta el lugar, se trasladaron miembros de la compañía de bomberos para tratar de auxiliar, pero uel hombre y estaba muerto.

El herido, sería un prestamista y se trasládó al hospital Honorio Delgado Espinoza en un taxi, por sus propios medios.

Un muerto y un herido tras persecución a balazos a motociclista en Arequipa (Foto: GEC)

También se hicieron presentes los agentes de la Suat de la PNP quienes acordonaron la escena del crimen a la espera de los peritos de criminalística y detectives de Homicidios de la Divincri para realizar las diligencias de investigación e identificación del fallecido.