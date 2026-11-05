El techo de un grifo ubicado en la intersección de las avenidas César Vallejo y América Sur, en Trujillo, colapsó hoy, jueves, sobre los surtidores de combustible.

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El accidente ocurrió a las 11:15 de la mañana y no dejó heridos, confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

El grifo pertenece a la empresa Petro América y, además de comercializar combustibles, también brinda servicios de llantería y lavado. Sin embargo, pese a que la zona es una de las más transitadas de la ciudad, al momento del colapso no había ningún cliente abasteciendo su unidad en el grifo.

Vecinos contaron que los trabajadores, al percatarse que el techo se caía, se pusieron a buen recaudo. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Trujillo y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) investigan lo ocurrido.