Por la falta del saneamiento físico legal del terreno, el proyecto para el mejoramiento del centro de salud del distrito de Caylloma estuvo relegado por tres gestiones. Este año, recién la Municipalidad Distrital de Caylloma concretó este paso básico para la ejecución de la nueva infraestructura de salud.

“Dios mediante (el proyecto) tiene que salir este año con luz verde para poder trabajar”, refirió Juan Delgado Lacacta, alcalde distrital de Caylloma, quien indicó que el Gobierno Regional de Arequipa está a cargo de la actualización del expediente técnico, añadiendo que posiblemente este se realice bajo la modalidad de obras por impuestos, ante la falta de disponibilidad presupuestal de la Región.

La autoridad responsabilizó al Minsa y al Minedu por la sobreposición de terrenos, “ya lo hicimos, hemos trabajado durante toda la gestión prácticamente”, manifestó. Delgado Lacacta refirió que son 5 mil metros cuadrados los destinados a este centro de salud.

Cabe mencionar que en el 2020 se realizó un expediente técnico que contemplaba un terreno de 4,300 metros cuadrados, incluyendo la actual infraestructura que se ubica en el sector Tupac Amaru de Caylloma.

El alcalde de Caylloma detalló que la partida financiera necesaria para construir el nuevo centro de salud bordearía los 50 millones de soles.