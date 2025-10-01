La labor informativa de Diario Correo en Arequipa fue reconocida por la Universidad Católica de Santa María en una ceremonia especial por el Día del Periodismo.

“La dignidad de las personas no se negocia, es algo que no se tranza y es algo que ustedes (los periodistas) han sabido defender. Su labor es fundamental para fortalecer los valores democráticos, la libertad de expresión y el derecho a la información”, dijo el rector Jorge Luis Cáceres Arce en la ceremonia.

La distinción a Correo fue recibida por la editora de Arequipa, Mónica Cáceres Gómez, egresada de la casa marianista y en reconocimiento a su “compromiso con la información veraz, oportuna y responsable, así como por su valiosa contribución al desarrollo democrático y social de la región sur del país, donde ha consolidado su presencia durante 62 años”.

En este mismo acto se dio también distinción a otros medios locales, como Diario El Pueblo, Radio yaraví, Radio Melodía, Radio Exitosa y Radio Programas del Perú, así como a los periodistas Bernardino Rodríguez, exdirector de Correo y Karola Lara, decana nacional del Colegio de Periodistas.

La ceremonia tuvo lugar en la Casa del Corregidor Abril y Maldonado de la UCSM.