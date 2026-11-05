La Universidad Católica de Santa María (UCSM) alcanzó el primer lugar en la competencia de tiro deportivo de la XXVI edición de los Juegos Nacionales Universitarios – Lima 2026, que se desarrolló los días 14 y 15 de octubre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. La delegación arequipeña sumó 8.9 puntos, en segundo lugar la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

La competencia congregó a cerca de 300 deportistas de nueve universidades del país, que participaron en las modalidades de rifle deportivo de aire, pistola olímpica de aire y carabina tradicional o de quebrar.

Para establecer la clasificación general por equipos se consideraron los cuatro mejores puntajes de cada categoría, cuya sumatoria determinó a las instituciones ganadoras. Uno de los aspectos destacados fue que la UCSM fue la única universidad participante procedente de fuera de Lima.

Entre los resultados individuales sobresalió María Gracia González Tejada, estudiante de Comunicación Social, quien obtuvo medallas de oro en la clasificación general por equipos y en rifle olímpico individual. Por su parte, Fabio Salas y Gracia Núñez Melgar, ambos de Arquitectura, consiguieron preseas doradas en la clasificación general y rifle olímpico por equipos, además de medallas de plata individuales en esta última modalidad.

También destacó Emily Herrera, de Enfermería, quien alcanzó el oro individual en pistola de aire, oro en la clasificación general por equipos y bronce en pistola de aire por equipos. A su vez, Victoria Ortiz, de Ingeniería Comercial, obtuvo la medalla de oro por equipos en carabina tradicional, mientras que Joseph Altamirano, de Ingeniería Mecánica, consiguió oro en la clasificación general y plata por equipos en esa misma modalidad.