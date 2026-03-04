La Universidad Católica de Santa María se ubica como la primera entre las universidades privadas del sur del país en el SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026. Según la universidad, destacó por el impacto de sus artículos científicos, resultado de investigaciones indexadas en la plataforma Scopus.

En el 2024 registraron 216 artículos científicos, en el 2025 se indexaron en Scopus 242 artículos en las áreas de ciencias sociales, medicina, ingenierías, ciencias de la computación, biotecnología, agronomía e ingeniería ambiental, entre otras disciplinas.

Según el director de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento del Vicerrectorado de Investigación, Edy Cuevas Arizaca, las instituciones consideradas en el ranking son evaluadas a través de investigación especializada en cienciometría, edición científica, número de artículos publicados, excelencia de los mismos y la visibilidad en la web y métricas alternativas.

En la edición 2026 del SCImago Institutions Rankings (SIR) se evaluaron más de 9 000 instituciones públicas y privadas a nivel mundial, de las cuales 5 491 corresponden al sector de educación superior para analizar su desempeño a partir de indicadores de investigación, innovación e impacto social, medido a través de su visibilidad web.

En el caso del Perú, 38 instituciones fueron parte de la evaluación global, entre ellas la universidad en mención, que destacó por su sobresaliente desempeño en la edición 2026.

El centro de estudios cuenta con 127 docentes reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) como investigadores RENACYT, situación que fortalece su liderazgo en investigación científica en el país.

