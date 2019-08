Síguenos en Facebook

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) publicó esta noche la lista de los ingresantes a la casa agustina, luego del Proceso de Admisión Ordinario 2020 I Fase que se rindió esta mañana en las tres áreas como sociales, ingenierías y biomédicas.

Es necesario recordar que 112 jóvenes no rindieron el examen por no asistir o llegar tarde, mientras que otros 518 no concretaron su proceso de inscripción con la convalidación de información.

Conozca aquí los ingresantes en las 59 carreras