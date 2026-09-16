Una parcela demostrativa en el distrito de Samuel Pastor de Camaná se convirtió en un aula de campo para capacitar a productores de Arequipa en el manejo y producción de frijol. En este espacio, especialistas del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) mostraron directamente las técnicas que pueden aplicarse para mejorar el cultivo.

La capacitación se desarrolló durante un Día de Campo y estuvo dirigida a productores y representantes del sector agrario que integran la Comisión Técnico Regional de Innovación Agraria (CTRIA). La actividad contó con el apoyo de la Junta de Usuarios de Camaná.

En la parcela, los especialistas explicaron métodos para obtener semillas de frijol con mejor calidad genética, controlar las plagas y enfermedades que afectan al cultivo y elaborar abonos orgánicos. También se realizaron demostraciones relacionadas con el manejo adecuado del suelo.

El objetivo es que los agricultores puedan trasladar estas prácticas a sus propias parcelas. De acuerdo con el INIA, su aplicación podría elevar en más de 35% el rendimiento de las hectáreas de frijol, además de reducir las pérdidas por plagas y enfermedades y mejorar la calidad de los granos destinados al mercado.

La jornada también permitió conocer el trabajo del Laboratorio de Suelos, Agua y Foliares del INIA, donde se realizan análisis físicos y químicos del suelo. Estos estudios ayudan a determinar las condiciones del terreno antes de iniciar una campaña agrícola y establecer el manejo que requiere para conservar su fertilidad.

La parcela demostrativa forma parte de las actividades que desarrolla el INIA, a través de la Estación Experimental Agraria Arequipa, para acercar las tecnologías y conocimientos desarrollados por la institución a los agricultores de la región.