Variante de Uchumayo,la obra de nunca acabar

La Variante de Uchumayo dista mucho de ser considerada una obra emblemática del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), ya que el proyecto integral no está terminado pese a que han transcurrido seis años desde que se comenzó a construir el tramo I, cuando Juan Manuel Guillén era presidente regional.

Sin embargo, fue durante el período de Yamila Osorio cuando se produjeron los más prolongados retrasos en lo que corresponde a las etapas II y III del proyecto, ahora bajo responsabilidad del Consorcio Ejecutor Uchumayo.

El presupuesto inicial era de 214 millones de soles, pero a marzo del 2018, el monto aumentó a 510 millones de soles. La inversión actualizada del proyecto hasta el 14 de mayo de 2019, llega a 576 millones 626,070 soles, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

De este monto, hasta abril del presente año se ha gastado 477 millones 616 mi 878 soles en los tres tramos, dinero destinado a la obra física, expediente técnico, contratos de supervisión en cada etapa, adquisición de predios y otros conceptos.

ENTREGA. El nuevo gobernador, Elmer Cáceres Llica sigue los trabajos en el tramo II, etapa que debió terminarse en diciembre del 2018. Y aunque Cáceres prometio que el proyecto terminaría en julio, su exgerente de Infraestructura , Fernando Arenas, declaró poco antes de renunciar hace dos días, que el avance de obra es de 85%, lo que hace ver que todo estará terminado en agosto.

Como se recuerda, el pasado 2 de abril, el presidente Martín Vizcarra inspeccionó la zona y puso como fecha tope para el proyecto, agosto de este año.

El especialista en transporte y consultor externo del GRA, Elvis Jump, señaló que la Región lleva a cabo los estudios preliminares para determinar el recorrido de los sistemas de drenaje de todos los tramos. “El diseño fue mal hecho para la Variante de Uchumayo, entonces, necesita más de un drenaje, hay que evacuar el agua en los 4.5 kilómetros”, expresó.

Indicó que las aguas de la cuenca hídrica que viene de Cerro Colorado y Yanahuara desfogarán en el zanjón y no pueden ir a las chacras, por lo que deben ser desviadas al río Chili.

La construcción de drenajes en una franja adicional demandará un gasto no programado, por ende, el encarecimiento del proyecto hasta en 100 millones de soles. Así, la inversión global superaría los 650 millones.“Es un dinero mal gastado, pero no es responsabilidad de esta gestión, se tiene que acabar esta obra vial. Habría sido mejor que tenga tres o cuatro carriles, y así no necesitaba denajes, hay que ver el costo-beneficio”, subrayó.

En estos días, el Gobierno Regional tendría los resultados del inventario municipal de las comunas de Tiabaya, Sachaca, Hunter, Yanahuara, y Cerro Colorado, sobre los daños ocasionados por el uso intensivo de sus pistas usadas para el desvío del tráfico.