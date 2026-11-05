Los vecinos de los pueblos jóvenes Nueva Israel y Virgen de Chapi, ubicados en la parte alta del distrito de Mariano Melgar, exigieron hoy en la mañana al alcalde Óscar Ayala terminar los trabajos de mejoramiento vial antes de la temporada de lluvias en Arequipa.

Los pobladores se quejaron porque parte de las obras permanecen inconclusas y que la demora genera problemas de transitabilidad y seguridad para las familias de la zona.

En Nueva Israel, los residentes cuestionaron que se deje sin pavimentar un tramo de aproximadamente 150 metros, comprendido hasta la losa deportiva. Según indicaron, más de 23 familias son perjudicadas diariamente por el polvo que levantan los vehículos y camiones de carga que circulan por esta vía.

Además, advirtieron que durante las precipitaciones se producen inundaciones que terminan afectando sus viviendas, cuyos gastos de limpieza y reparación deben asumir los propios vecinos.

Uno de los representantes vecinales señaló que el 4 de noviembre solicitó explicaciones al alcalde Óscar Ayala sobre las medidas que adoptará para evitar que el sector vuelva a sufrir los efectos de las lluvias. Sin embargo, aseguró que no recibió una respuesta concreta, debido a que el burgomaestre argumentó que no había presupuesto para completar los trabajos.

Los vecinos solicitaron a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar que adopte medidas urgentes y garantice la culminación de la obra, cuyo presupuesto asciende a S/ 3 millones 404 mil y contempla un plazo de ejecución de 150 días.

VIRGEN DE CHAPI

Una situación similar afronta los residentes del pueblo joven Virgen de Chapi. El vecino Benedicto Mamani informó que la obra de pistas y veredas permanece paralizada hace tres meses, pese a que se les informó que los trabajos terminarían en dos meses. Explicó que durante la ejecución se detectaron problemas con las tuberías de agua y desagüe, que quedaron expuestas y en riesgo de romperse, por lo que solicitaron su reemplazo. Desde entonces, la municipalidad habría prometido reiteradamente el reinicio de los trabajos, sin que hasta la fecha se concrete.

El dirigente de los vecinos advirtió que la paralización dejó zanjas, desniveles y montículos de tierra que dificultan el tránsito, especialmente para los adultos mayores y niños. Incluso, aseguró que algunos pobladores sufrieron caídas debido a las condiciones de la vía.