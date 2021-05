Héctor H. C. falleció la mañana de ayer en el área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza víctima de la COVID-19. Sus familiares contrataron una funeraria para retirar el cuerpo, pero en lugar de trasladar el cadáver hacia el cementerio, fue velado en su vivienda.

En marzo de 2020, cuando el nuevo coronavirus se expandía por todo el país, el MINSA publicó la Directiva Sanitaria N° 087-2020-DIGESA-MINSA para el manejo de cadáveres COVID, prohibiendo el velorio de los cuerpos para evitar el contagio entre los asistentes.

Al principio, la norma se creó basada en que los cadáveres podían ser agentes de contagio, pero las investigaciones científicas demostraron que el principal mecanismo de transmisión del virus es el aerosol que se expulsa al hablar.

Esto no ha hecho que la regulación del manejo de los cuerpos durante la pandemia cambie, por el contrario, el Minsa volvió a publicar la prohibición en enero pasado cuando comenzó a incrementarse los contagios durante el inicio de la segunda ola.

“Definitivamente los velorios son una fuente de contagio, tengo familias enteras que están hospitalizadas por asistir a estas reuniones donde se rompe todos los protocolos por hacer extensivo el pésame. Está prohibido que se realicen, incluso debe extenderse para los que fallecen de otros causas porque toda reunión, sea cual fuera, provoca contagios” , refirió Olenka Zavala, jefa del área de Medicina Interna del hospital Honorio Delgado Espinoza que ve con preocupación la saturación por la que atraviesa el hospital, no hay camas disponibles en Triaje, hospitalización ni UCI para más pacientes.

Complicidad. “ Ya nadie respeta los protocolos, la mayoría por no decir todos los fallecidos por COVID, se velan” , refiere una fuente funeraria que confirma que desde octubre del año pasado, comenzaron a realizarse los primeros velorios de los cadáveres COVID, a pesar de la prohibición del sector salud.

Algunos servicios funerarios actúan en complicidad con los propios familiares pues les ofrecen maquillar y arreglar al difunto para darle el último adiós y los familiares aceptan gustosos para velarlo principalmente en sus viviendas como el caso de Héctor que pasó la última noche en su casa ubicada en el sector de 4 de Octubre, Socabaya, congregando a familiares, amigos y conocidos antes de ser trasladado al cementerio.

La norma indica que los fallecidos de COVID deben ser cremados o inhumados sin velorios

No solo ellos están expuestos al contagio. En esta cadena de irregularidad y atentado contra la salud, también están involucrados los propios trabajadores de las funerarias que han dejado de lado los trajes de bioseguridad para el retiro y traslado de los cuerpos, ahora tan solo utilizan una mascarilla y un poco de alcohol para limpiarse las manos. “No estoy trabajando desde hace una semana, me he contagiado”, dice con voz agitada una de las fuente funerarias consultadas para esta nota.

Convenio. Una forma de controlar que se cumpla con el protocolo para el manejo de cadáveres es el convenio que el Honorio Delgado tiene con la funeraria del cementerio Parque de la Esperanza que este año ganó una licitación pública para hacerse cargo del retiro de los fallecidos por covid.

SIS cubre gastos de cremación o entierro

Todo paciente afectado por el nuevo coronavirus que no tenga seguro, automáticamente es afiliado al Seguro Integral de Salud y en caso de fallecimiento, el SIS se encarga de cubrir los gastos de cremación o inhumación. Aquí la funeraria debe cumplir estrictamente con trasladar del cadáver al crematorio o al cementerio donde se enterrará para cumplir con la norma de no realizar velorios.

Edwin Becerra del área de no tarifado de la oficina del SIS del hospital COVID, explica que muy pocas personas hacen uso de este servicio para retirar y trasladar a sus fallecidos, solo uno de cada 10 lo hace.

“La mayoría prefiere retirar a sus fallecidos de manera particular y ahí no hay forma de controlar si se realiza o no un velorio” , dice Becerra tras señalar que desde abril solo tres personas retiraron por esta modalidad a sus difuntos para enterrarlos y 12 para cremarlos.

Fiscalía advierte delito al incumplir la norma en inhumaciones

El quiebre de la norma dispuesta por el Minsa para el manejo de los cadáveres es considerado un delito que se sanciona hasta con la cárcel.

La fiscal de prevención del delito, Ana Cecilia Cordero Echenique, explicó que quien no cumpla con la directiva esta incurriendo en el delito de violación de medidas sanitarias.

De acuerdo con el artículo Nº 292 se sanciona con seis meses a tres años de prisión a todo aquél que viola las medidas sanitarias para evitar la propagación de una enfermedad.

En caso de que una persona, a sabiendas de que está enferma acude a este tipo de reuniones u otras, puede ser sancionado de 3 a 10 años de prisión y si se muere la víctima la condena sube a 20 años.

Agregó que la Gerencia Regional de Salud, tiene un área especifica para fiscalizar estas actividades con la finalidad de evitar los velorios covid. “El problema está en que nadie puede ingresar a una vivienda lo que se puede hacer es ejercer control en las funerarias y los velatorios. estas actividades que concentra a personas no debería darse. También es responsabilidad de cada uno cuidar su salud”, refirió la fiscal.

Los intereses personales, la falta de empatía y responsabilidad, está sumergiendo a la población arequipeña en una verdadera crisis sanitaria por el nuevo coronavirus que en solo un día ha causado la muerte de 30 personas en los hospitales.

Reporte. Arequipa ocupa el séptimo lugar a nivel nacional respecto a las defunciones registradas por el sinadef con 5 mil 387 fallecimientos.

Reporte de casos

De acuerdo con la sala situacional del Minsa, desde el inicio de la pandemia, se han registrado 4 mil 294 muertes por covid en Arequipa de los cuales mil 919 personas han muerto en lo que va del año en sus viviendas, hospitales y clínicas de la región.

Además, hay 9 mil 220 casos activos, es decir la totalidad de personas que en este momento están enfermas.