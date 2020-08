Viajan de Puno a Arequipa en busca de oxígeno para enfermos COVID-19

El miedo a ver morir a un familiar con COVID-19 por falta de oxígeno, obligó a ciudadanos de Puno a viajar por más de 4 horas hasta Arequipa para poder adquirir el insumo necesario en el tratamiento contra la enfermedad de Wuhan. La desesperación se apoderó de los foráneos el fin de semana al no poder adquirir el gas medicional en una planta de Cerro Colorado y se vieron obligados a comprar a revendedores para justificar la visita.

Puno ya reporta más de 8499 portadores de coronavirus y 344 muertos según el reporte de Nro. 125 del Comando COVID-19 Puno y el panorama es similar al que vivió Arequipa hace algunas semanas. Colapso de hospitales y gente falleciendo por falta de respuesta hospitalaria.

SACRIFICIOS. Alejandra es una de las más de 30 personas que viajaron el fin de semana desde Juliaca y capital de la región Puno a la ciudad del Misti por oxígeno que venden en una planta cercana a la autopista Variante Uchumayo en Cerro Colorado. Lamentablemente por disposiciones de la empresa, no pudo acceder al gas medicional.

La joven contó que llegó a las afueras de la empresa a las 2 de la mañana del sábado y ya habían 118 personas antes que ella. Ya de día, y pese a los esfuerzos que hicieron para acceder al servicio de recarga de balones, no fueron atendidos. "Solo recogieron (trabajadores de la empresa) los 100 primeros balones, y colocaron un comunicado que no habría atención hasta el 17, no nos explciaron el por qué no iban a atender a todos", señaló Alejandra.

La visitante contó que tiene un hermano enfermo y que el oxígeno que buscaba era para poder atenderlo la proxima semana. "Está en el mismo Puno, en la casa porque los historiales están colapsados. Por más que suplicamos no nos atendieron. Muchos de los que llegamos se empezaron a desesperar porque es complicado conseguir el oxígeno", mencionó la compradora.

REVENDEDORES. Otras de las personas que llegaron Arequipa, ante la necesidad de retornar a su cuidsd de origen con oxígeno, optaron por adquirir el gas por medio de revendedores. Los balones cargados, particularmente los de procedencia oriental, están valorizados en S/ 7 mil 500 y son ofertados por medio de redes sociales o ambulantes que llegan a las plantas en busca de "clientes".

CRÍSIS EN EL SUR. La falta de oxígeno no sólo se siente en Puno, sino también en Cuzco y Tacna donde los casos de portadores positivos de covid se Incrementaron considerablemente en las últimas semanas. Mientras que en la región cuzqueña el gobierno nacional entregó más de 50 balones con el gas medicional, en Tacna la planta que existe no atendió el fin de semana por desabastecimiento. La situación se complicado cuando el precio del oxígeno se eleva por la alta demanda.

DATO: Reevendedores siguen ocupan colas en plantas de Arequipa para adquirir insumo solicitado para el tratamiento de pacientes con COVID-19.