El Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) conmemoró 25 años de servicio en la atención y protección de víctimas de violencia contra la mujer y el grupo familiar en el Perú.

SERVICIOS

Sus 434 Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) brindan atención psicológica, social y legal gratuita a nivel nacional. De ellos, 185 operan dentro de comisaría las 24 horas del día. Además, la Línea 100 atiende llamadas en castellano, quechua, aimara y awajún, mientras que el Chat 100 funciona de forma confidencial por internet durante todo el día.

Para acudir donde está la víctima o el lugar de los hechos, se cuenta con 8 equipos del Servicio de Atención Urgente (SAU), los cuales se movilizan y contribuyen a la atención oportuna en coordinación con otras instituciones como la Policía.

En cuanto a los lugares para las víctimas de violencia, se registran 29 Hogares de Refugio Temporal (HRT) que brindan protección, albergue, alimentación y atención integral. Así también, los 68 Servicios de Atención Rural (SAR) brindan atención a personas afectadas por violencia en ámbitos rurales y en pueblos indígenas.

Para hombres sentenciados por violencia, los 7 Centros de Atención Institucional (CAI) desarrollan programas reeducativos orientados a cambiar conductas y proteger a las víctimas.

Asimismo, para hijas e hijos y personas dependientes de víctimas de feminicidio, la Asistencia Económica (AE) representa un apoyo económico. La población beneficiaria son niñas, niños, adolescentes y personas mayores de 18 años que estén cursando estudios superiores de manera satisfactoria.

Cabe mencionar que la entidad desarrolla intervenciones como Hombres por la Igualdad, Club Formándose para la Vida y Mujeres Acompañando Mujeres.