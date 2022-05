Cada año egresan de los colegios cientos y miles de jóvenes a nivel nacional, y muchos no saben qué estudiar.

Existen carreras profesionales donde se pueden cobrar hasta 3 mil 500 soles mensuales, pero también hay aquellas que ni llegan a los 1,200 soles, consideradas las peores carreras pagadas.

Precisamente, en el Perú son 10 las carreras que llevan el calificativo de peor pagadas, según la web Ponte en Carrera del Ministerio de Educación (Minedu), de los cuales, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch) se dictan cuatro de ellas.

CARRERAS CONSIDERADAS LAS PEORES

La carrera que ocupa el puesto 10 de las peores pagadas a nivel nacional es Veterinaria. El sueldo de los veterinarios en promedio es de S/ 1.575. El mínimo es de 930 soles y el máximo que perciben es de S/ 2.500.

En el puesto 9, está la carrera de Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía que es otra de las carreras universitarias que perciben sueldos bajos en comparación a otras como Estadística o Medicina, que lideran el top de mejores pagadas en el Perú.

En este caso, el ingreso mínimo y máximo es S/ 930 y S/ 2.300, respectivamente. Por su parte, el promedio llega a S/ 1.535.

En el puesto 8, se encuentra otra de las carreras que se enseña en la Universidad de Huamanga, se trata de Educación Primaria que, aunque la mayoría de personas piensa que es la peor pagada, según este estudio del Ministerio de Educación, el ingreso promedio de los profesores de primaria es S/ 1.531. El máximo de un recién egresado puede llegar hasta 2.200, mientras el monto menor es el sueldo mínimo.

Zootecnia ocupa el puesto siete, encargada de estudiar cómo aprovechar de mejor manera los animales domésticos y silvestres, pero tomando en cuenta el bienestar de la mascota.

En promedio, a un egresado le pagan S/ 1.528. Reciben desde el sueldo mínimo hasta S/ 2.400 como máximo.Educación Secundaria es otra de las carreras en este ranking y ocupa el puesto 6. En este caso, el sueldo es aún menos: en promedio S/ 1.522. Lo máximo que llegan a ganar los profesores egresados de secundaria es 2.300 soles. Dicha carrera se enseña en la Unsch.En el caso de Educación Tecnológica (puesto 5), los profesionales se forman para educar a los niños, niñas y adolescentes en el uso y comprensión de las tecnologías en el ámbito escolar. Los profesionales de esta carrera reciben un salario promedio de 1.470 soles.

El máximo ingreso es de 2.300, al igual que en Educación Secundaria.Artes, también es una de las carreras peor pagadas (puesto 4). En ella, no solo están las personas que se dedican a pintar, dibujar, sino también historiadores del arte. Los egresados de esta profesión son de los menos pagados, pues ganan en promedio S/ 1.403, mientras el sueldo máximo mensual puede llegar a los 2.000.Entre las 3 peores carreras, hablando del sueldo, se encuentra Ciencias Políticas, y es que aunque no parezca, los profesionales de Ciencias Políticas también ganan poco. Tanto así que el salario máximo no llega ni a los 2.000. Este solo alcanza los 1.700 soles. El promedio mensual de los egresados es de S/ 1.341.

En el penúltimo lugar se ubica Odontología, cuyos profesionales suelen tener consultorios particulares, pero como la oferta es mucha, sus ingresos suelen ser bajos. Es así que el estudio del Ministerio de Educación los coloca como la segunda peor carrera en el puesto salarial.

El sueldo promedio es 1.151 soles. Como máximo perciben S/ 1.800.

Y finalmente, las otras carreras de Educación se encuentran en el primer lugar como las peores pagadas. En ella, se encuentran de Educación Física, Educación Especial para personas con discapacidades, entre otras ramas de la Educación. Estas tienen como ingreso S/ 1.121, señalan. El máximo puede llegar a 1.500 soles. También se dictan en la Unsch.