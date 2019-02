100 técnicos trabajan de profesores en el Vraem

Síguenos en Facebook

Son cerca de 100 docentes los que imparten clases en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem) pero no poseen título profesional ni pedagógico en Educación, sino, son técnicos en Agropecuaria, Enfermería y Farmacia.

Esta información fue vertida por el titular de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Drea), Leoncio Reyes, quien manifestó, además, que se vive esta situación por el déficit de docentes que se tiene a nivel de la región.

“Tenemos al menos el 10% de déficit de plazas, estas son mayormente en el Vraem, dado la lejanía los maestros, aun así, teniendo título pedagógico, no quieren ir a trabajar en el Vraem por las condiciones económicas y de desplazamiento. Serían cerca de 100 docentes con estas características (en la calidad de técnicos)”, señaló.

Asimismo, Reyes manifestó que a nivel de Ayacucho se tiene déficit de docentes de educación inicial, y ahora con más razón, tras la petición de la constancia de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para acceder a las plazas ofertadas.

“Tenemos déficit de maestros, no tenemos docentes de educación inicial, cubrimos con segunda especialización y en algunos casos extremos llegamos a contratar a personal sin título pedagógico, bachilleres o con estudios concluidos. Con todas estas dificultades (de la constancia EIB) probablemente haya muchas plazas desiertas, imaginamos que el ministerio tendrá que evaluar esta situación y nosotros como instancias de gestión como Drea y Ugel lo único que hacemos es dar las alertas y tomamos la determinación en el momento”, añadió.

MEDIDAS. Se sabe que la Drea ya envió algunos documentos al Ministerio de Educación para informar sobre el gran porcentaje de docentes que no tienen EIB y no rindieron el examen para obtenerlo, es por esta razón que habría publicado un decreto supremo a 03 para que se dé algunas medidas de solución, sin embargo, esta no sería implementada en la primera fase de convocatoria de plazas, sino en la segunda o tercera fase, hecho que catalogaron como un perjuicio las docentes que están pugnando por un puesto laboral en la región.

Es importante señalar que hace unos días, a raíz de las protestas suscitadas, se suspendió el proceso de adjudicación en Educación Inicial, la misma que se estaba desarrollando en una I.E.