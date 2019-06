243 instituciones educativa no reciben alimentos de Qali Warma

Hace unos días el prefecto regional de Ayacucho, Piter Peña, alertó de esta situación, dijo que solo era en las Cabezadas, pero este problema atañe a los distritos de Pausa y Cora Cora.

Según la jefa zonal del programa, Neri Sosa, esto se debe a los inconvenientes que surgieron con los proveedores desde febrero, realizaron hasta cuatro convocatorias pero no fueron cubiertas, hasta que el 20 de mayo al fin se firmó el contrato con la empresa ganadora, sin embargo, el pasado lunes presentó su carta de desestimación debido a problemas internos.

“Después de tener esta respuesta se tomó las acciones inmediatas para poder brindar los servicios en estas zonas, se garantiza que a partir del 20 de junio deben estar llegando tanto a Pausa como Cora Cora”, señaló Sosa, buscando explicar las acciones que emprendieron para resolver este problema.

DETALLES. Se sabe que en estos días ya se habría adendado este proceso de licitación, ingresará la carta y, según la jefa zonal, de esta manera se podrá garantizar el servicio alimentario en Pausa y Cora Cora, pertenecientes a las provincias de Paucar del Sara Sara y Parinacochas, respectivamente.

No obstante Piter Peña señaló que en los distritos en mención hay varias zonas alejadas, es por esta razón que las empresas al enterarse de las distancias preferían pagar la carta fianza que cumplir con el servicio, contexto que se dio en la última convocatoria y existe la posibilidad de que ocurra este 20 de junio, aunque los responsables del programa dicen que no. Según Sosa cuando la empresa presenta su desestimación se aplican algunas sanciones, se le hace la retención del 10% de su carta fianza (la cual depende del monto licitado) y no se pueden volver a presentar a otros procesos de licitación.

GARANTIZAN. Otra de las alertas que dio Peña fue sobre la calidad del producto, que habían especulaciones de que se estaba entregando en mal estado y que iban a hacer las investigaciones del caso, en ese sentido la responsable del programa social dijo que ellos son muy cuidadosos con la calidad del producto que entregan.

“Pasa por todo un proceso de selección, incluso en dos momentos, en un primer momento ya elegido los proveedores se hace una revisión de los expedientes de cada uno de los productos que se va ofrecer, se verifica el registro sanitario, la segunda fase es la verificación en planta de los productos, es donde se verifica el lote, fecha de vencimiento, el empaque, entre otros procesos. Luego son transportados a las instituciones educativas y almacenados de forma adecuada”, indicó.

A la fecha señaló Qali Warma, a parte de la falta de dotación de alimentos en el sur de Ayacucho, no se registró ninguna queja sobre mal estado de los alimentos que están distribuyendo.