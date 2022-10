Los jóvenes ayacuchanos, de 14 años de edad para adelante, ya presentan enfermedades relacionadas a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), reveló la directora de la Escuela de Formación Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch), Lucy Orellana de Piscoya, durante el curso internacional sobre la “Salud Sexual y Reproductiva”.

Es decir, los jóvenes ayacuchanos ya son portadores, desde temprana edad, de enfermedades a como la Gonorrea, Sífilis, Chancro, Herpes Genitales y otros, que adquirieron por mantener relaciones sexuales con diversas parejas, tanto hombres como mujeres.

PUEDES VER I Ayacucho reduce impacto de muertes maternas

“Ahora los jóvenes, inician su actividad sexual a temprana edad, por ejemplo, de acuerdo a nuestros estudios realizados, desde los 14 años, ya podemos encontrar estar enfermedades sexuales en sus organismos y lo preocupante, es que continúan esparciéndolas”, indicó.

Razón por la cual, la catedrática, señaló que la única alternativa para evitar más contagios es una correcta educación sexual de los jóvenes, el cual debe darse en los colegios privados, estatales y en el hogar.

LAS ITS. Para que los padres y madres de familia tengan en cuenta lo peligroso que son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en sus hijos, se les recuerda que muchas de ellas podrían ocasionar, a la larga, problemas reproductivos y complicaciones aún más graves a su salud.”Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se transmiten, principalmente, en las relaciones sexuales con penetración (ya sea vaginal, anal, así como, por las relaciones de sexo oral). Además, algunas de estas infecciones pueden transmitirse también por contacto sexual sin necesidad de penetración”, recuerda la especialista.

Sin embargo, lo más peligro, es que ITS no siempre presentan síntomas, o solo pueden causar síntomas leves. Por lo mismo, es posible tener una infección y no saberlo, aunque de todas formas se pueda transmitir a otras personas, por ello, es que se recomienda el uso del condón como único mecanismo para evitarlos.

IMPACTO. Uno de los efecto del inicio sexual precoz ha desencadenado en los embarazos adolescente, la licenciada Mery Palomino, responsable del área de planificación familiar de EsSalud, informó que en lo que va del año 2022 en Ayacucho se han registrado 400 casos de embarazo en adolescente y que, a nivel nacional, la región ocupa el sexto lugar en embarazos adolescentes y que estas cifras han ido en incremento desde la pandemia.

Según los reportes del sector salud, durante el 2021 se registró un incremento del embarazo adolescente en la región y es así que se tuvo el 16.8% de adolescentes entre 15 a 19 años que ya son madres o están embarazadas por primera vez.

Además, el informe detalla que durante el 2020 se tuvo dos partos de menores de 12 años y uno en lo que va del presente año.

Tomando el reporte del sector salud, el jefe de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, David Pacheco Villar, informó que durante el 2020, que fue el primer año de la pandemia se registró un total de 793 recién nacidos de adolescentes.

Ante ello, el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana (IRMA) emitió un pronunciamiento donde señala que los estudios y las estadísticas han demostrado que las leyes penalizadoras no han cumplido con la finalidad de prevenir y evitar la práctica de abortos, más bien, se ha convertido en una forma de violencia contra las mujeres al evidenciar un incremento de muertes maternas, altos costos en la atención de abortos incompletos, así como los problemas derivados de su práctica clandestina.