Pobladores de la zona de la Yanama en el distrito de Carmen Alto, llegaron hasta el Palacio Municipal, donde intentaron tomar sus instalaciones como medida de protesta frente al abandono en la ejecución de la obra de agua y desagüe en su sector.

Madres de familia, en compañía de sus hijos, denunciaron que el alcalde Jesús Llallahui no pudo ejecutar dicho proyecto en 4 años de gestión, pese a verse prometido que esta gran obra iba a culminarlo en el período de su mandato, como primera autoridad distrital.

PUEDES VER I Gobierno regional de Ayacucho crea 63 Áreas Mujer para prevenir la violencia contra la mujer en provincias

“Han pasado 4 años, ya hasta ahora no hay ningún avance significativo para su culminación y nos sentimos realmente estafados que, no hizo nada para nuestro distrito, y otro ejemplo es el drenaje en la avenida Carmen Alto que, hasta la fecha no ha sido entregado, pero ya los vehículos circulan con normalidad”, denunciaron los presentes.

ENFRENTAMIENTO DE AUTORIDAD Y LA POBLACIÓN

Los momentos más tensos, ocurrieron cuando los vecinos intentaron ingresar por la fuerza al local municipal, donde los miembros de seguridad y la policía evitaron una posible toma de local, el cual era el propósito de los manifestantes que llegaron en gran cantidad.

Lamentablemente, hubo golpes y empujón, pero por suerte, no llegó a situaciones mayores, debido a que la autoridad distrital accedió al diálogo, pero que no dejó nada contento a los pobladores de Yanama, porque se retiraron, indicando que volverán si no se solucionan sus demandas en las próximas horas.

Jesús Llallahui, señaló que la obra debería culminar el próximo 28 de julio; sin embargo, la empresa se estaría valiendo de argucias para lograr mayores beneficios, por lo que pidió a la población a unirse con la municipalidad y no con la empresa.

“Están ocurriendo situaciones que nos perjudican y a ustedes también, la empresa pretende sacar provecho y no queremos permitirlo, por ello, están azuzando a ustedes, denunció.

Sin embargo, lo cierto es que esta obra con un promedio de 30 millones de presupuesto, aún no culmina y los pobladores de Yanama, siguen tomando agua contaminada de los riachuelos, pese a haber transcurrido 4 años de la gestión de Jesús Llallahui.