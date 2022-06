Los panificadores formales de Ayacucho pasan por momentos críticos debido al impacto del alza de precios de los insumos para la elaboración de panes. Por ello exigen a las autoridades intervención inmediata porque se corre el riesgo de cierres definitivos.

La representante de la Panadería San Juan, Sandra Cuadros, mencionó que la comercialización del pan, en la actualidad, es 4 por un sol, mientras los precios de la harina, la leña, el azúcar, el combustible y el alquiler del local siguen incrementando, pese a esto el costo del pan no ha subido de manera proporcional con los demás productos.

“Hace dos años el saco de 50 kilos de harina costaba 110 y hoy está a 152, mientras el azúcar en aquel entonces se vendía a 100 soles, ahora supera los 180 soles”, mencionó.

De igual forma, aseguró que en Ayacucho existe una competencia desleal, generada por los panificadores informales, lo cual afecta demasiado, debido a que no pagan impuestos y no cuentan con ninguna documentación que acrediten la calidad de su producción, no tienen registro, ni control sanitario, entre otros. “Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno intervenir en esta problemática, ya que, si continúa todo esto, muchas personas perderán empleo; asimismo, es necesario apoyar este sector productivo a través de capacitaciones”, indicó.

EVALUAN NUEVO PRECIO DEL PAN EN LA CIUDAD

Trascendió que esta situación que afrontan los panificadores será evaluada en una reunión donde evalúan una posible alza del precio del pan o en caso contrario la reducción del tamaño de los panes.

En el 2021, el pan costaba 5 por 1 sol; sin embargo, ante los primeros impactos en el alza de los insumos el precio del pan cambio a 4 por 1 soles en las bodegas y mercados.