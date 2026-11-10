Una camioneta que habría sido robada por delincuentes en la carretera Huanta–Vraem fue encontrada parcialmente desmantelada en la comunidad de Lucmapata, ubicada en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región Ayacucho.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados habrían interceptado y sustraído el vehículo mientras operaban en la ruta que conecta Huanta con el Vraem.

Tras apoderarse de la unidad, los delincuentes habrían retirado varias de sus piezas antes de abandonarla en una zona de la comunidad de Lucmapata.

Serenazgo alertó sobre el hallazgo

Personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Luricocha tomó conocimiento de la presencia del vehículo y comunicó lo ocurrido a las autoridades para que se realicen las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha precisado la identidad del propietario, las características de la camioneta ni el valor de las piezas sustraídas.

Este nuevo hecho genera preocupación entre los transportistas y pobladores que utilizan la carretera Huanta–Vraem, una ruta donde se han reportado diversos episodios de inseguridad.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del robo, identificar a los responsables y determinar cómo llegó la unidad hasta la comunidad donde fue encontrada.