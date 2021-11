El colmo. La Contraloría General, advirtió que los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cangallo recepcionaron una obra sin haber verificado si los trabajos realmente fueron ejecutados. Esta irresponsabilidad de los servidores podría generar el reconocimiento de pagos en exceso al contratista en perjuicio de la entidad edil.

Fue durante el Megaoperativo de Control Ayacucho, donde se detectó que la construcción de la Institución Educativa San Cristóbal, en la localidad de Iglesiahuasi del distrito de Paras, en Cangallo, presentaba inconvenientes.

INFORME. Según el informe de control concurrente N° 20424-2021-CG/GRAY-SCC, se detalla que en la recepción de la obra no se advirtió que existen unidades de infraestructuras que no deberían pagarse en su totalidad puesto que hay construcciones que se superponen, como los encofrados de las vigas con el techo, el encofrado de la columna con las paredes, zócalos y lozas aligeradas (vaciado de concreto en el techo).

Otra situación que se advirtió es que la comisión de recepción no observó, entre otros, que faltaba la brea en las juntas de dilatación de la vereda y el patio de la nueva infraestructura del colegio, ya que si no se realiza ello se corre el riego de que el concreto se deteriore en menor tiempo. Dichas situaciones, podría generar el reconocimiento de pagos por trabajos no ejecutados y la recepción inconclusa de la obra, en perjuicio de la entidad.

Trascendió que la obra de esta institución educativa se ejecuta con el presupuesto de Reconstrucción con Cambios y cuenta con una inversión de más S/ 5 millones. Con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, desde mayo de 2020.

El informe de control simultáneo emitido por la Gerencia Regional de Control de Ayacucho fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cangallo para que inicie las acciones preventivas y correctivas, dentro del marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional