Preocupante. Ayacucho es reconocido como cuna de la artesanía peruana y es una de las regiones más destacadas por los bellos trabajos artesanales que promueven, sin embargo, existen algunas líneas que a la fecha estarían a punto de extinguirse a falta de promoción.

RUBROS. La directora de Artesanía de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho (Dircetur), Juana Quispe Montes, informó que en la región se tiene un total de 16 líneas artesanales con un total de 3611 artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos, pero que en algunas lineas hay mayor cantidad de promotores y difusores, mientras que en otros quedan muy escasos.

La funcionaria mencionó que entre las tres líneas que podrían desaparecer está la cornoplastía, que son trabajos a base de cuerno como las peinetas y otros accesorios. Asimismo están los trabajos en cuero y la cestería que son trabajos de tallado en madera, los cuales ya no tienen muchos exponentes por lo que están en riesgo de extinguirse.

Acotó que en caso de la cornoplastía a la fecha sólo queda un maestro que sigue promoviendo su arte, en los trabajos en cuero hay cuatro y en la cestería quedan seis, es decir, que cuando ellos ya no estén, estos artes quedarán en el olvido, ya que los jóvenes ya no tienen interés por mantenerlos vigentes ya sea porque no existe rentabilidad, falta de apoyo o porque se dedican más a otras actividades que va de la mano con la tecnología.

La funcionaria acotó que desde la Dircetur tampoco podrían impulsar proyectos específicamente para estas líneas artesanales, debido a que la norma indica que las actividades a financiar deben tener sostenibilidad y para ello contar con mayor población participante para hacer un uso eficiente del presupuesto público.