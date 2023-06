Para culminar el proceso de titulación urbana y seguir incorporando a más familias peruanas de zonas vulnerables a una propiedad formal e inscritos en Registros Públicos; el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – Cofopri, adscrita del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento iniciará la campaña de empadronamiento gratuita “Lote empadronado, por el título anhelado” en el centro poblado de Vilcas Huamán de la región Ayacucho.

Del 19 al 25 de junio, las brigadas Cofopri recorrerán 1000 lotes en Vilcas Huamán, Ayacucho, a fin de visitar casa por casa y verificar la documentación requerida de los lotes de vivienda, previamente notificados, con el objetivo de empadronar y así, previa calificación de sus documentos, estos puedan ser considerados aptos al tan anhelado título de propiedad.

Se debe tener en cuenta, que se volverá a visitar a los cerca de 1000 lotes urbanos de Vilcas Huamán, los cuales aún no culminan el proceso de formalización, dado que en anteriores visitas no se encontraron a los posesionarios o en su defecto, estos no contaban con la documentación correspondiente que los acredite como dueños del lote.

Cofopri en Ayacucho ha inscrito en registros públicos, un total de 117.263 títulos de propiedad para familias e instituciones públicas de la región, permitiendo así que más familias de diversos centros poblados tengan seguridad jurídica sobre el patrimonio que con tanto esfuerzo construyen.

“Para el presente año se vienen realizando acciones de saneamiento físico– legal en 06 posesiones informales, con ello, se cumplirá con la meta de la inscripción de 3,987 instrumentos de formalización en la región Ayacucho”, expresó el jefe de la Oficina Zonal de Cofopri en Ayacucho, Carlos Quispe.