El Secretario General del Sindicato de Construcción Civil de la base de Parinacochas Julián Berrocal, manifestó su preocupación por la falta de obras de impacto en la provincia, por lo cual no se vienen generando puestos de trabajo para los afiliados a este gremio.

Berrocal, quien además es secretario de derechos laborales del Frente de Defensa de Parinacochas señaló que la falta de obras se debe a la coyuntura política que vive el país.

“Este año no hay obras, estamos en peligro. Lamentablemente por esta coyuntura política no se están iniciando obras de impacto y eso preocupa. Igual en la provincia no tenemos una obra fija que vaya a empezar”, dijo Berrocal.

El dirigente explicó que el gremio del andamio está haciendo seguimiento al inicio de la construcción de la carretera Coracora - Pacapausa, cuya ejecución ya estaba prevista para este año, pero lamentablemente ha tenido observaciones de parte del Gobierno Regional de Ayacucho.

Es por ello que el próximo 4 de abril, los dirigentes del gremio viajarán a la ciudad de Huamanga para pedir explicaciones sobre el inicio de esta obra, además de tratar detalles de su convenio colectivo. “Vamos a ver que está pasando con esta obra, nosotros también nos involucramos, no solamente estamos esperando la obra para ir a trabajar ahí”, dijo Berrocal.

Cabe recordar que – según explica el economista Patricio Lewis - la falta de ejecución oportuna de obras limita las oportunidades de trabajo y en consecuencia se limita el consumo perjudicando la economía local. “Si no hay inversión, no haya trabajo y si no hay trabajo no hay consumo. Esos son los tres motores de la economía”, dijo Lewis.