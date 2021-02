Mientras la cantidad de contagiados y hospitalizados con Covid incrementan en la región, en Huamanga la población no respeta las medidas de restricción de la cuarentena, es así que ayer 22 de febrero, los ciudadanos salieron a las calles con total normalidad.

Restricciones. Pese a estar prohibido, se evidenció a parejas caminando juntos, comiendo helados y hasta salieron con menores de edad, cuando la norma dispone la salida de una sola persona por familia y sólo cuando haya una verdadera necesidad.

Al respecto, el representante de la Defensoría de Pueblo de Ayacucho, David Pacheco, expresó que esta cuarentena no es la misma que se vivió el año pasado, por el simple hecho de que hay comercios que ya fueron reactivados y no se cerraron con estas nuevas medidas, por ello, es que se observa a personas en las calles. Sin embargo, sí lamentó que existan ciudadanos que, al no tener necesidad de salir a las calles, lo vienen haciendo, sin respetar lo que manda el gobierno central.

Pacheco Villar responsabilizó de este hecho a la falta de civismo y compromiso de la población para hacer frente a esta pandemia.

“Los padres son los principales actores para formar el civismo en las familias, porque lamentablemente, se ha visto que son los jóvenes entre los 18 a 27 años quienes incumplen, en mayor medida, las normas del estado y esta cuarentena que no es rígida como el año pasado”, señaló.

Incluso, desde la Asociación de las Micro y Pequeñas Empresas de Ayacucho (Asmype) se anunció que este sector no acatará las nuevas disposiciones, debido a que fueron los más afectados durante la emergencia sanitaria y que volver a cerrar los comercios implicaría que muchos fracasen.

Mientras tanto, a la fecha el sector salud registra al día más de 100 casos positivos y a la fecha se tiene 237 pacientes con Covid hospitalizados y 18 en UCI.