Tres tipos de variantes del coronavirus ya se encuentran en Ayacucho, siendo la más preocupante, la mutación Delta que ya está a punto de llegar a los 40 casos a nivel de las 11 provincias.

A la presencia de la variante Delta, responsable de millones de muertes en medio oriente, la India, Asia y países de Europa, en tierras ayacuchanas ya están otros tipos de variantes que podrían desencadenar una tercera ola de contagios en la región y a nivel nacional.De acuerdo al reporte emitido por el propio Ministerio de Salud (Minsa), se tiene registrado hasta el día de ayer, 36 casos de la mortal Delta, siendo el distrito de Ayacucho, la zona con mayor incidencia.

Además entre nosotros esta presente otras mutaciones como la Ganma con 15 casos, la Lambda con 137 casos y otras 12 relacionadas al Covid-19 normal.”De estas variantes, la que más nos preocupa es la Delta, por es considerada la más mortal de todos.

El resto también son peligrosos, pero no tienen mayores complicaciones, más aún si es que la persona se encuentra vacunado con las 2 dosis”, indicó la responsable del área de Epidemiología, Else Quispe Vallejo.

LABORATORIO PERMITIRÁ DETECTAR MÁS CASOS

Una de las grandes novedades para la posible tercera ola, es la inauguración del laboratorio de Microbiología Especial-Resistencia Bacteriana que, ayudará a identificar casos de cepas resistentes a los fármacos actuales, debido a la automedicación, siendo un avance al momento de luchar contra la Covid-19 y otras enfermedades.

”Lo que sucedió en meses anteriores, es que muchos pacientes con Covid-19, se automedicaron en sus viviendas y cuando llegaron al hospital, su diagnóstico era bastante crítico, porque el virus del Sars Cov 2, se había puesto resistente, y precisamente, para esos problemas, este laboratorio entró en funcionamiento a fin de determinar que tipo de cepa viene atacando al paciente y combatirlo de manera rápida”, señaló.

Detallaron que, muchos pacientes murieron no precisamente por la Covid-19, sino por cepas que se resistieron a los medicamentos y hasta llevarlos a analizar a Lima, los internados fallecían en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

NO SE CONFIRMA FECHA DE TERCERA OLA

Hasta el momento, se no tienen indicios sobre la presencia de una tercera ola de la pandemia en Ayacucho, porque pese a tener 36 casos de Delta, no se registra un incremento de hospitalizados, menos de internados en UCI. La Diresa, reportó hasta ayer, 15 casos nuevos, 43 hospitalizados y 8 pacientes en UCI que, si bien es cierto, aún persiste el virus, su letalidad es mucho menor que inicios de la primera y segunda ola.”A estas alturas, con 36 casos positivos ya, estaríamos con cientos de personas haciendo cola, pero no es así, por lo que, hasta el momento, es alentador las jornadas de vacunación que se realiza en la región, porque gracias a ello, no estamos teniendo mayores complicaciones”, señaló Else.