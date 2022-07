La Contraloría General de la República advirtió una serie de irregularidades en la feria taurina desarrollada en la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas, el pasado 28 y 29 de mayo del 2022 en homenaje al Señor de Asención, en la que no se pagó un promedio de 40 mil soles en materia de impuestos por dicho espectáculo.

Dentro de las deficiencias que se encontró, se tiene que la Asociación Peña Taurina Puquiana logró suscribir un convenio de Cesión de Uso con la Municipalidad Provincial de Lucanas para realizar las tardes taurinas; sin embargo, sin contar con autorización de la entidad edil, utilizó símbolos, logo y nombre del municipio, afectando el prestigio de la misma.

Asimismo, para la Contraloría, el convenio de cesión de uso realizado entre la Asociación Peña Taurina Puquiana y la entidad, no contempló una retribución económica y/ o social, en beneficio de la población, afectando la finalidad pública.

Y lo más preocupante, viene a ser que la Gerencia de Administración Tributaria de la municipalidad no exigió a la Asociación Peña Taurina Puquiana el pago del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, de las Tardes Taurinas realizados el 28 y 29 de mayo de 2022, afectando la recaudación del ingreso a la Entidad.

Es decir, dicha asociación se habría llevado toda la ganancia en miles de soles, sin entregar ningún beneficio a la población y mucho menos a la entidad que permitió dicha realización.

SITUACIÓN FUE DESNUNADA POR LA CONTRALORÍA

El informe es el N° 008-2022-OCI/MPL/0365, en la que se detalla que la Asociación Peña Taurina Puquiana utilizó de manera indebida el logo de la entidad provincial en afiches, banner, brochure (folletos), sin autorización alguna, el cual se evidenció a través de las tomas fotográficas realizadas, antes y durante del evento, el cual se encuentra prohibido a través del Decreto Supremo N°003-2008.

De la misma forma, dicha asociación no habría entregado ni un sol a la entidad que aprobó la cesión de uso de la plaza taurina, mediante acuerdo de consejo N°067-2022, del 7 de abril 2022.

De acuerdo a estimaciones hechas, en el primer día (28 de mayo) las ganancias fueron de 400 mil soles, con un aforro de 5 mil personas y los precios eran de 200 soles VIP, 150 soles preferencial, general 60 soles y zona cultural 40 soles. De este monto, el 5% de impuestos fue de 20 mil soles.

Igual precio de impuesto (20 mil), se obtuvo en el segundo día (29 de mayo); sin embargo, el monto total de ambos días, que es 40 mil soles, no llegó al municipio, por lo que la pregunta es ¿a dónde fueron los casi 100 mil soles que debió percibir el municipio?

Sobre ello, se explica que la afectación de uso de un inmueble de manera excepcional y temporal tiene por finalidad la obtención recursos que deben ser destinados exclusivamente para el mantenimiento y conservación del bien a su cargo o el pago tributos; sin embargo, el convenio firmado con la Asociación Peña Taurina Puquiana, no señala en ningún extremo lo indicado previamente, desnaturalizando en convenio.

Asimismo, la Contraloría, encontró otras deficiencias con relación a la Gerencia de Administración Tributaria del municipio, en la que no exigió a la asociación sobre el pago del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, no figurando dicha condición en el convenio de cesión de uso.

De la misma forma, se advierte que durante los eventos realizados, el municipio envió al personal del serenazgo a resguardar la seguridad del espectáculo los días 28 y 29 de mayo, dejando de lado a la población, considerado como un atentado contra la seguridad de la ciudadana, porque la autoridad local, prefirió enviar al serenazgo a dichos eventos, en vez de patrullar las calles de la ciudad de Puquio.