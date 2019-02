Consejo Regional del Deporte en situación crítica

Síguenos en Facebook

El Consejo Regional del Deporte de Ayacucho (CRDA) está pasando por momentos críticos, desde agosto del año pasado la llamada ‘caja chica’, la que enviaba el IPD nacional para los trabajos de mantenimiento y compra de insumos, se dejó de recibir.

Según manifestó el presidente del CRDA, Juan Escriba, esta situación ha provocado que no se pueda realizar el adecuado mantenimiento del grass natural, la piscina con la que se cuenta no pudo pasar las evaluaciones de Digesa, no tienen ni siquiera dotación de útiles de escritorio.

“No tenemos ni un sol de mantenimiento para hacer el mantenimiento del estadio, necesitamos también equipos, algunas cortadoras adecuadas para mantener nuestras instalaciones de igual forma”, dijo.

RAZONES. Escriba señaló que una de las razones de todas estas dificultades es el constante cambio de titular que hubo en el IPD nacional, recientemente fue designada una nueva persona y espera que trabaje por el deporte y atienda las necesidades, entre ellas la dotación de materiales para los más de tres mil deportistas que actualmente son parte del Programa de Verano.

“Hasta ahora no nos mandan los materiales, es como ‘cocinar sin olla’, son más de tres mil 500 niños que están recibiendo los talleres sin el material logístico necesario y somos el órgano rector del deporte”, añadió.

Por otro lado, las autoridades del IPD en Ayacucho pidió a la sede central que en la compra de materiales consideren las de calidad, ya que el año pasado les mandaron balones de vóley que no duró ni 3 meses.