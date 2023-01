La Contraloría General identificó un perjuicio económico por S/ 341 333 al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. (SEDA) por pagar al 100% y recepcionar la obra de mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua potable de Reservorio Acuchimay a Jirón Quinua de la ciudad de Ayacucho, a pesar de que estaba inconclusa y no se cobró penalidades por ello.

El informe de Control Específico N° 11098-2022-CG/GRAY-SCE, detalla que se ejecutó parcialmente la demolición y reposición de pavimento de concreto en los jirones Manco Cápac, Los Andes, Malecón Paris (ovalo de Puente Nuevo), España, Progreso, entre otras calles que comprendían la obra; sin embargo, se pagó por la totalidad de metraje que se indicaba en el expediente técnico.

Asimismo, se hizo Prueba Hidráulica en tuberías de PVC en una longitud aproximada de 460 metros lineales, pero se pagó por el total de las tuberías instaladas que suman 1 316 metros lineales. Situación similar sucedió con las tuberías de hierro dúctil, que no contaban con las pruebas hidráulicas, pero se pagó por el total de tuberías instaladas que suman 478 metros lineales. Cabe precisar que, esta situación se evidenció en los informes de valorización mensual donde no se adjuntaron la evidencia de los protocolos de pruebas hidráulicas ejecutados, pero se pagó por el 100%.

Otra situación irregular es el pago de trabajos duplicados, como la instalación y provisión de tubería de acero en la cámara circular para válvula de aire, cama de apoyo de arena gruesa para las tuberías.

Sin embargo, el mayor perjuicio económico fue por la inaplicación de penalidades por partidas no ejecutadas; ya que no se instaló la totalidad los dados de concreto en las válvulas de purga, al igual que debían instalarse rejillas en el interior de las cámaras de aire, los cuales servirían de protección, pero no se instalaron en el plazo previsto, estando la obra inconclusa a la fecha.

Por dichas observaciones no se debió dar la conformidad a la recepción de obra, pero se recepcionó y aprobó la liquidación de la obra sin aplicar penalidad por mora. Actuaciones en las que se identificó la presunta responsabilidad civil y administrativa en siete funcionarios de SEDA Ayacucho.

Cabe mencionar que la obra se ejecutó a precios unitarios, por lo que se debía pagar por los metrados realmente ejecutado en cada etapa.

El informe elaborado por la Gerencia Regional de Control de Ayacucho al presidente del directorio de SEDA Ayacucho para que efectúe el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores, y al Procurador Pública Especializado en Delitos de Corrupción, para el inicio de las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en las irregularidades